Cuatro nuevas cuadras finalizadas para la ciudad de Tortuguitas

El intendente y la secretaria general compartieron junto a los vecinos el simbólico corte de cinta que inaugura la pavimentación de la calle Asamblea. La obra mejorará la calidad de vida de los vecinos en materia de movilidad, conectividad, seguridad y acceso a servicios públicos.

La intervención abarca cuatro cuadras, con un total de 3.528 metros cuadrados Foto: Prensa

Con la presencia del intendente Leo Nardini y la secretaria general Noe Correa, el municipio de Malvinas Argentinas inauguró una nueva obra de pavimentación sobre la calle Asamblea, en la ciudad de Tortuguitas. Decenas de vecinos se acercaron a compartir el momento.

La intervención abarca cuatro cuadras, con un total de 3.528 metros cuadrados de calzada de hormigón, entre las intersecciones de Quito y Barcena. El intendente destacó el valor agregado de la obra: “Contento de avanzar en esta parte de la calle que tenía un problema hidráulico muy importante, que nos costó, porque hubo que hacer una remoción con el gas”, explicó, y agregó: “Esta obra está hecha cien por ciento por administración municipal, con la cuadrilla municipal, el hormigón de la planta del municipio. Cosas que costaron porque tenía una complejidad extra, pero que ya ha quedado solucionado”. Sumado a esto, la pavimentación y obra hidráulica del tramo posibilita la planificación para avanzar en la conexión con otras calles del barrio.

Además, subrayó el impacto directo en la mejora de la vida cotidiana de los vecinos: “Cuando llueve ya están los desagües y las cañerías que funcionan muy bien. La gente no tiene que estar pensando que le puede entrar agua a la casa. Que puede llegar el remis, la policía, la ambulancia, los bomberos en caso de una emergencia. En el barrio hay personas que sufren una discapacidad y ahora el ingreso y el egreso es más simple”.

Nardini, intendente de Malvinas Argentinas Foto: Prensa

En el mismo sentido, Fernando Maidana, vecino de la cuadra, comentó agradecido: “Yo trabajo en un auto en una aplicación. Un día vi a la intendenta inaugurando la calle Otto Krause y dije “qué lindo sería que llegue a mi casa” y llegó. Hacen, esto es lo importante. Estoy al tanto de todo el progreso que han sido para Malvinas estos nueve años. Y hoy quise estar acá porque yo soñaba esto. Es algo que va a quedar para el vecino, algo para agradecer. Más allá de la ideología política que cualquiera puede tener”.

La obra también mejora la conectividad con instituciones clave del barrio, como la escuela primaria y secundaria ubicada a pocos metros, y el polideportivo municipal. En ese sentido, Nardini remarcó: “Acá cerquita está el polideportivo, donde la gente puede ir a hacer vida saludable. También las casitas que veníamos trabajando con Nación, que lamentablemente nos dejaron a medio hacer, pero que ya solucionamos una parte y estamos trabajando para continuar y entregarlas a los beneficiarios y que puedan acceder a su vivienda única”.

La obra mejorará la calidad de vida de los vecinos en materia de movilidad, conectividad y seguridad Foto: Prensa

Para cerrar, reafirmando el carácter territorial de su gestión, el intendente remarcó: “Charlar con la gente es lo más lindo, encontrarnos. Que la gente nos pueda decir hace cuánto vive en el barrio, contarles las cosas que pudimos lograr en este tiempo y que vamos a defender. Y que vamos a planificar lo que todavía falta, porque lo sabemos, y en eso nos vamos a esmerar: en lo que viene”.