En 1975, Sylvester Stallone vendió a su perro Butkus por 40 dólares y pagó 15.000 para recuperarlo tras el éxito de Rocky

Sylvester Stallone, junto a su perro Butkus. Foto: Instagram @officialslystallone

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de Hollywood, Sylvester Stallone atravesó una profunda crisis económica. Sin dinero suficiente para mantenerse y todavía lejos del éxito, el actor tomó una decisión dolorosa: vender a Butkus, su perro y compañero inseparable, por apenas 40 dólares.

La historia tuvo un giro extraordinario poco tiempo después. Cuando el guion de Rocky finalmente comenzó a abrirle las puertas de la industria cinematográfica, Stallone regresó para recuperar a Butkus. Sin embargo, el nuevo dueño comprendió cuánto significaba el animal para él y le exigió una suma muy superior: 15.000 dólares. El actor aceptó pagarla porque, según contó años más tarde, su fiel compañero valía cada centavo.

La difícil vida de Sylvester Stallone antes de Rocky

Durante la primera mitad de la década de 1970, Stallone aún no era la estrella internacional que luego protagonizaría exitosas sagas como Rocky y Rambo. El actor tenía serias dificultades para conseguir trabajos importantes y vivía con recursos mínimos mientras intentaba abrirse camino en el mundo del espectáculo.

En una publicación realizada años después, Stallone recordó la precariedad que atravesaba antes de alcanzar la fama:“Cuando tenía 26 años, estaba completamente quebrado, no iba a ninguna parte muy rápido, tenía dos pares de pantalones que apenas me quedaban, zapatos con agujeros y los sueños de triunfar estaban tan lejos como el sol”.

Sylvester Stallone, junto a su perro Butkus. Foto: IMBD/United Artists

En ese momento, Butkus era mucho más que su mascota:“Era mi mejor amigo, mi confidente y el único ser vivo que me amaba por quien era”, expresó el actor. Ambos atravesaban hambre y vivían en condiciones precarias. Ante la imposibilidad de comprar comida y cuidar adecuadamente al animal, el actor decidió buscarle otro hogar.

Por qué Sylvester Stallone vendió a su perro Butkus por 40 dólares

Según contó el propio Stallone, su situación económica había llegado a un punto límite y ya no podía alimentar a Butkus.“Cuando las cosas empeoraron todavía más, tuve que venderlo por 40 dólares frente a una tienda 7-Eleven porque no podía comprar comida”, recordó el actor en una publicación realizada años después. La decisión no estuvo relacionada con una falta de cariño, sino con la extrema precariedad que atravesaba antes de alcanzar la fama.

Butkus era un bullmastiff que lo había acompañado durante una de las etapas más difíciles de su vida. Stallone lo describió como “mi mejor amigo, mi confidente” y como “el único ser vivo que me amaba por quien era”. Por eso, separarse de él fue uno de los momentos más dolorosos de aquellos años, cuando todavía intentaba abrirse camino en Hollywood y el éxito parecía inalcanzable.

El guion de Rocky cambió su vida

La gran oportunidad apareció después de que Stallone escribiera la historia de un boxeador desconocido que recibía la posibilidad de disputar el título mundial de los pesos pesados. El personaje de Rocky Balboa tenía varios puntos en común con el propio actor: ambos eran considerados perdedores por su entorno, enfrentaban enormes obstáculos y se negaban a abandonar sus sueños.

Cuando los productores se interesaron en el proyecto, Stallone puso una condición: no quería limitarse a vender el guion, también pretendía interpretar al protagonista. Aunque inicialmente la industria buscaba contratar a una figura más conocida, él rechazó ofertas muy importantes porque estaba convencido de que debía encarnar a Rocky Balboa.

Rocky Balboa.

La apuesta terminó modificando su destino. Con el dinero conseguido a partir del proyecto, una de sus primeras prioridades fue encontrar a la persona que había comprado a Butkus. Stallone quería recuperar a su compañero, pero la negociación resultó mucho más complicada de lo esperado.

Pagó 15.000 dólares para recuperar a su mejor amigo

El nuevo propietario no aceptó devolver fácilmente al perro. Según contó Stallone años después, el hombre supo que estaba desesperado por recuperarlo y terminó reclamando 15.000 dólares. La cifra representaba 375 veces los 40 dólares que el actor había recibido inicialmente. El actor pagó el dinero y volvió a llevarse a Butkus. Más tarde aseguró que el reencuentro había valido cada centavo.

La transformación de la vida del perro no terminó con el reencuentro. Stallone lo incorporó en Rocky, estrenada en 1976, donde apareció como la mascota del protagonista. El animal también participó en la segunda película de la saga, convirtiéndose en parte del universo que llevó al actor a la fama mundial.

La presencia de Butkus en la pantalla tuvo un fuerte valor personal. El bullmastiff había acompañado a Stallone cuando las oportunidades parecían inexistentes y terminó apareciendo en la producción que cambió para siempre la trayectoria de su dueño.

La historia, más allá de las diferencias sobre las fechas y las cifras exactas, refleja el fuerte vínculo entre ambos. Stallone pasó de vender a su perro para poder sobrevivir a pagar miles de dólares para recuperarlo. Poco después, los dos quedaron inmortalizados en una de las películas deportivas más recordadas del cine.