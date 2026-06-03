Primer Mundial de la Yerba Mate en Buenos Aires: cuándo y dónde será la competencia que celebra la tradicional infusión

Del 5 al 7 de junio, el Museo del Mate en CABA reúne a expertos de todo el mundo para evaluar más de 300 muestras y celebrar la diversidad de la infusión más emblemática del Cono Sur. Foto: cortesía mundial del mate

Buenos Aires será anfitriona del primer Mundial de la Yerba Mate, un evento sin precedentes que se celebrará del 5 al 7 de junio en el Museo del Mate, en pleno centro porteño. La iniciativa busca posicionar a la infusión como un producto con identidad, complejidad y proyección internacional, más allá de su consumo cotidiano.

Durante tres jornadas, un panel compuesto por 35 jurados de nueve países analizará más de 300 muestras provenientes de distintos rincones del mundo. A diferencia de una competencia tradicional, la propuesta apunta a premiar la calidad y reconocer la diversidad de perfiles productivos, sin enfrentar marcas entre sí.

El certamen contempla un sistema de medallas por puntaje, que distingue a los productos que alcanzan determinados estándares, que además de destacar a los mejores exponentes según su país de origen, características de molienda, escala productiva y tipicidad.

Del 5 al 7 de junio, el Museo del Mate en CABA reúne a expertos de todo el mundo para evaluar más de 300 muestras y celebrar la diversidad de la infusión más emblemática del Cono Sur. Foto: cortesía mundial del mate

La complejidad sensorial del mate: la novedad del Mundial del Mate

Uno de los ejes del Mundial es visibilizar la riqueza sensorial de la yerba mate, un aspecto que, según los organizadores, suele pasar desapercibido para el público general. Variables como el clima, el tipo de secado, el estacionamiento y la proporción de hoja, palo y polvo influyen directamente en el sabor y la experiencia en boca.

En este sentido, los impulsores del evento comparan la evolución de la yerba con la del vino o el café, industrias que lograron instalar el concepto de cata y diferenciación. La intención es acercar ese mismo enfoque al universo matero.

El Mundial no se limita al producto tradicional. También incluye la evaluación de derivados innovadores, como bebidas listas para tomar, destilados o productos gastronómicos que utilizan yerba mate en su elaboración, ampliando así su horizonte comercial y cultural.

Un encuentro internacional y multidisciplinar

El jurado está integrado por sommeliers, investigadores, chefs y analistas especializados provenientes de países como Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Rusia, lo que garantiza una mirada amplia y técnica sobre cada muestra.

Además, el evento se proyecta como un espacio de intercambio cultural y académico, con actividades abiertas al público que incluyen talleres, charlas técnicas y catas guiadas por expertos del sector.

Entre las propuestas destacadas aparece “El gran hincha del mate”, un ciclo de lecturas que recupera textos clásicos sobre la cultura matera, así como la presentación de libros vinculados al universo de la infusión.

Del 5 al 7 de junio, el Museo del Mate en CABA reúne a expertos de todo el mundo para evaluar más de 300 muestras y celebrar la diversidad de la infusión más emblemática del Cono Sur. Foto: cortesía mundial del mate

Actividades y cruces culturales

El programa también apuesta por el diálogo entre tradiciones con propuestas como “Cuando el café se sienta a tomar mate”, que explora los puntos de contacto entre ambas bebidas. A esto se suma la participación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, única institución pública presente a través de su editorial.

En paralelo, el Mundial exhibirá productos oficiales diseñados especialmente para la ocasión, como termos, mates y bombillas de edición limitada desarrollados por firmas de la región.

Con entrada abierta al público, el evento se realizará de 10 a 20 horas en Avenida de Mayo 853, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes del año para los amantes del mate y la cultura regional.