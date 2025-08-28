El Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para sancionar a funcionarios que no cumplan con el déficit cero

La decisión fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Aseguró que la normativa tiene como objetivo “prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal”.

Javier Milei, presidente Foto: NA

El Gobierno de Javier Milei comunicó que enviará al Congreso un proyecto de ley para sancionar a los funcionarios que incumplan con el déficit cero.

La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que la normativa tiene como objetivo “prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal”.

“Entre sus principales puntos establece que el Presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario”, destacó en su habitual conferencia de prensa.

El funcionario sostuvo que, en caso de aprobarse, “quedará prohibido sancionar presupuestos deficitarios”.

También explicó que en el caso de las prórrogas presupuestarias “deberán mantener como mínimo un resultado equilibrado”.

“Los funcionarios no podrán ejecutar gastos no autorizados o sin recursos debidamente acreditados”, amplió.

Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto: NA.

“También se establecen los principios de disciplina legislativa e informe de impacto presupuestario para aclarar cómo se financian los proyectos que implican gastos o que implican más recursos”, completó.