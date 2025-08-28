Manuel Adorni, sobre el escándalo en Discapacidad: “No es casualidad que los audios salgan a la luz a dos semanas de las elecciones”

Desde Casa Rosada, el portavoz de Javier Milei no respondió preguntas y afirmó que “volvieron los ataques violentos, los paros extorsivos y las operaciones mediáticas”.

Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto: NA.

Manuel Adorni encabeza este jueves una conferencia de prensa en Casa Rosada. El vocero de Javier Milei, que no respondió preguntas de los periodistas acreditados, se hizo eco de las últimas noticias que afectan al Gobierno.

En el inicio de su exposición, Adorni condenó el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y se mostró sorprendido por “el silencio de los paladines de la justicia” y confirmó que hay dos personas detenidas por el suceso.

A su vez, señaló que “personalmente” está llevando a cabo las gestiones para que “los argentinos vean el Mundial 2026 de la manera más cómoda posible”, en referencia a las versiones sobre que la TV Pública no transmitiría la próxima cita mundialista.

Sobre los audios de Diego Spagnuolo, señaló las medidas tomadas por el Gobierno, como su desplazo como titular y la posterior intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad y añadió: “No es casualidad que estos audios salgan a la luz a dos semanas de las elecciones”.

Diego Spagnuolo y Javier Milei. Foto: @JavierMilei

“Argentina volvió a entrar en año electoral y volvieron los ataques violentos, los paros extorsivos y las operaciones mediáticas”, agregó el vocero.

En tanto, recordó que se estará enviando al Congreso el proyecto de ley anunciado anteriormente por Milei para “para penalizar la aprobación de gastos nacionales que incurran en déficit fiscal”