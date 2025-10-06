El Gobierno reconoció que José Luis Espert “no tuvo claridad suficiente” para explicar su situación

El Jefe de Gabinete de la Nación dijo que Espert no fue claro al ser cuestionado por sus vínculos con el narcotráfico y que, de este modo, dañó al oficialismo, pero destacó la importancia de que se someta a la justicia sin fueros.

Guillermo Francos. Foto: NA/Juan Vargas.

Guillermo Francos reconoció la falta de claridad de José Luis Espert al momento de ser cuestionado por la causa que lo vincula con el narcotráfico. “Creo que él se equivocó”, sostuvo en Radio Mitre y agregó que “lo importante es que se someta a la justicia sin fueros” ya que este 10 de diciembre deja de ser diputado y pierde la protección legal que le otorga.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Foto: Instagram @guillermo.francos

“Espert al principio no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación, eso generó dudas y sospechas”, sostuvo Francos. Sin embargo, defendió el rol de Javier Milei como dirigente ya que “lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert, y porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña”.

En el mismo orden, destacó la importancia de que Espert sea juzgado luego del 10 de diciembre al dejar de ser diputado y perder sus fueros para pasar a ser un ciudadano común frente a la justicia.

José Luis Espert en la Cámara de Diputados. Foto: JUAN VARGAS/ NA

Guillermo Francos admitió que el caso generó un daño en la campaña oficialista y que, luego de haber reflexionado el fin de semana, Espert tomó la decisión que consideró más favorable para el partido.

Qué dijo Francos sobre un posible juicio político a Espert

“No hay vinculación con la causa que lo investigan. Es un contrato profesional de Espert con una persona que cuando firmó no estaba vinculada a ninguna causa. No se puede decir que Espert tenga ninguna vinculación con ese juicio”, afirmó el Jefe de Gabinete de la Nación. Lo cierto es que Espert aún no está imputado de manera efectiva en ninguna causa.

“Hay una denuncia que formuló Grabois al efecto electoral y para generar este efecto“, sostuvo Francos.

Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande

En este sentido, la oposición le había propuesto al oficialismo que Espert se retire de la presidencia de la Comisión de Presupuesto para suavizar el efecto de la causa que lo vincularía al narcotráfico pero el pedido fue denegado. Sin embargo, en estos días Espert terminó renunciando a su candidatura como diputado así que el futuro de dicha comisión es incierto.