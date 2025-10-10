Cristina recibió a Silvio Rodríguez y se acordó del show de Milei: “Un auténtico acto de desagravio a la música”

El cantautor cubano visitó a Cristina Kirchner en San José 1111, donde se encuentra con prisión domiciliaria. El reconocimiento de la expresidenta al artista y la chicana a Milei tras el show.

La expresidenta recibió al artista en su domicilio de San José 1111. Foto: Twitter oficial de Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales para exponer su encuentro con Silvio Rodríguez, el histórico cantautor cubano. La expresidenta, que se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria en San José 1111, destacó la importancia del artista cubano en la música y se acordó del show de Milei a través de un irónico comentario.

Cerca de las cuatro de la tarde del viernes 10 de octubre, Cristina utilizó su cuenta oficial de Twitter y publicó una serie de imágenes con Silvio Rodríguez, quien la visitó en su domicilio. "No requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza“, expresó.

El artista de 78 años está de gira por Latinoamérica y se presentará el 10 y 11 de octubre en el Arena de Villa Crespo, espacio cultural donde Milei brindó su show. "Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto... y a los oídos de millones de argentinos“, ironizó.

"Hoy me visitó en San José 1111. Vino con su compañera Niurka González, reconocida flautista y clarinetista cubana. Fue muy lindo recibirlos y conversar con ellos. Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad", concluyó.

Cuál fue el veredicto a Sabag Montiel y Brenda Uliarte

La sentencia fue confirmada durante el mediodía del miércoles 8 de octubre y el Tribunal condenó a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por el intento de asesinato a la expresidenta Cristina Kirchner y le impuso una pena única de 14 años de prisión al unificarla con una condena anterior.

El acusado de ser el autor material de los hechos dijo que la causa "estuvo armada". Foto: Captura de pantalla

Además, condenó a Brenda Uliarte como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a 8 años de prisión. Por su parte, Gabriel Carrizo fue absuelto.