La agenda de Javier Milei: este sábado visita Santiago del Estero y Tucumán antes de las elecciones legislativas 2025

El presidente de la Nación participará de dos actos a poco más de una semana para los comicios. El viernes encabezó una actividad en Tres de Febrero, Buenos Aires.

El acto de cierre de campaña de Javier Milei. Foto: NA.

Javier Milei no detiene su recorrido en el marco de la campaña de cara a las elecciones legislativas 2025, que se llevarán adelante el próximo domingo 26 de octubre. Este sábado 18 viajará al interior del país, con pasos por Santiago del Estero y Tucumán.

El presidente de la Nación estuvo este viernes en Tres de Febrero, en Buenos Aires y su agenda muestra dos nuevas apariciones durante el fin de semana.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

Campaña electoral: la agenda de Javier Milei

En primer turno, desde las 10:30, estará en un acto de campaña en la capital santiagueña. Allí contará con la presencia de Laura Godoy, candidata a diputada nacional, y Tomás Figueroa, primero en la lista para senador.

Santiago del Estero renueva en esta elección tres senadores nacionales y tres diputados nacionales. Como si fuera poco, en la elección también se votará a gobernador, por lo que resulta un distrito clave.

Luego, el presidente se trasladará hasta San Miguel de Tucumán, donde realizará una caravana desde las 18:30. Allí dirá presente Federico Pelli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Foto: NA.

Por su parte, Tucumán renovará cuatro bancas en la Cámara de Diputados nacional. Osvaldo Jaldo, uno de los gobernadores aliados al oficialismo, encabezará la lista del Frente Tucumán.

Milei pidió en Tres de Febrero no volver a “la barbarie comunista de los Kirchner”

Javier Milei encabezó este viernes una caravana de campaña en Tres de Febrero de cara a las elecciones del domingo 26 de octubre y dijo que ese día se votará “la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”.

El presidente lanzó un breve mensaje con megáfono en mano desde la parte trasera de una camioneta, en la cual estuvo acompañado por los candidatos Diego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich, además de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

Además, estuvo presente el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

“Estamos a mitad de camino, no aflojen”, le pidió Milei a la militancia y destacó: “Vamos a ser potencia”.

“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner, este momento es duro, pero hay menos inflación, menos pobres, menos narcotráfico y menos inseguridad. Por lo tanto, estamos a mitad de camino y si la libertad no avanza, Argentina retrocede”, cerró el presidente.