Vuelve en auto por las tormentas: Milei prepara su reunión con el CEO de JP Morgan tras el cierre de campaña en Rosario

Javier Milei pasó la noche en Rosario luego del cierre de campaña previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El presidente dio un discurso desde el escenario. Foto: Noticias Argentinas

Javier Milei emprendió su vuelta a Buenos Aires desde Rosario en auto por las fuertes tormentas. El presidente viene de realizar el cierre de campaña electoral que fue el jueves 23 de octubre, pasó la noche en la ciudad y prepara su reunión con el CEO de JP Morgan.

El presidente argentino estuvo presente junto a gran parte de su Gabinete en el evento que se celebró en el Parque España, a orillas del río Paraná, rodeado de jóvenes de “Las Fuerzas del Cielo” y de militancia de La Libertad Avanza, donde realizó un discurso final previo al inicio de la veda electoral desde un escenario.

El presidente estuvo acompañado por gran parte de su Gabinete,. Foto: Noticias Argentinas

Fuentes oficiales confirmaron que el jefe de Estado pasó la noche en el Hotel Ros Tower Hotel Spa de la capital de Santa Fe y evitaron precisar el horario de regreso que se demoró por las fuertes tormentas que comenzaron durante la madrugada del viernes 24.

Milei vuelve en auto a Buenos Aires con la intención de concretar la reunión con Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, de acuerdo a la agenda que tenía prevista para el transcurso de la jornada. Estará acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo.