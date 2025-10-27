De Mauricio Macri a Santiago Caputo: la reacción de los referentes políticos al triunfo de LLA en las elecciones legislativas

Tras conocerse los resultados, los dirigentes de La Libertad Avanza expresaron en redes sociales su alegría por el triunfo. Algunos mensajes destacan el desenlace en PBA y otros llaman la atención por el misterio que generan

Javier Milei tras las elecciones legislativas 2025. Foto: EFE

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas contó con algunas sorpresas inesperadas, como la victoria en la provincia de Buenos Aires, y otras que llamaron la atención por su impronta, como en Córdoba.

Tras conocerse los resultados, los principales referentes políticos se expresaron en redes sociales.

Las repercusiones en redes tras el triunfo de LLA

Diego Santilli

El candidato en la provincia de Buenos Aires encabezó una remontada histórica. Cuando se conocieron los resultados de las elecciones de septiembre, nadie imaginaba que se podrían dar vuelta los 14 puntos de diferencia. Diego Santilli no solo logró el objetivo de reducir la diferencia, sino que además, lo superó con creces: La Libertad Avanza se impuso en la provincia más poblada del país.

El posteo de Santilli en redes sociales Foto: @diegosantilli

Patricia Bullrich

La candidata a Senadora en la Ciudad de Buenos Aires fue la protagonista de una victoria contundente en la capital del país. Junto con Alejandro Fargosi, candidato a Diputado, superaron por más de 20 puntos a la segunda opción, Fuerza Patria.

En X, mientras se esperaba al anuncio oficial de los resultados, y en el búnker de LLA ya se regocijaban con un resultado positivo, la ministra de seguridad publicó unos signos de admiración, expectante por un desenlace favorable para el oficialismo.

El posteo de Patricia Bullrich Foto: @patobullrich

Manuel Adorni, tras la elección

Manuel Adorni también se expresó sobre el resultado favorable para los libertarios. En orden con su estilo comunicacional y las lógicas de la red social, el referente se refirió a la ayuda de Dios y la “linda noche” que tuvo el movimiento liderado por Javier Milei.

Las publicaciones del Vocero Presidencial Foto: @madorni

Santiago Caputo

La cuenta atribuida a Santiago Caputo en X posteó un críptico mensaje en redes sociales: “3:19″. El “Mago de Kremlin” tiene un rol gravitante sobre la figura presidencial y se espera un desembarco suyo en el gabinete tras la victoria. Los números escritos por el asesor podrían referirse al pasaje bíblico Macabeos 3:19, que reza “En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo”. “Las Fuerzas del cielo”, es la agrupación que Santiago Caputo conduce.

El posteo de Santiago Caputo Foto: @slcaputo

Mauricio Macri

Mauricio Macri fue otro que se sumó a la euforia libertaria. El expresidente señaló en su cuenta de X: “Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”.

La felicitación de Macri a La Libertad Avanza. Foto: Captura

“Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, añadió.