Presupuesto 2026: estos son los ejes centrales que proyecta Kicillof en provincia de Buenos Aires

En medio de la discusión del Presupuesto 2026 a poco de finalizar el año, se dieron a conocer los lineamientos que tiene en consideración Axel Kicillof en territorio bonaerense.

Legislatura bonaerense. Foto: NA

El Presupuesto 2026 es uno de los temas del momento en el arco político y en este caso, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, formuló y presentó el documento ante la Legislatura bonaerense junto con la Ley Impositiva y la Ley de Financiamiento. Cuáles son los ejes centrales.

El gobernador bonaerense presentó el proyecto de Presupuesto 2026 en el Salón Dorado de la gobernación ubicado en La Plata. El monto total del mismo se ubica en aproximadamente 43 billones de pesos.

Entre los requisitos, se solicita autorización legislativa para endeudamiento externo e incluye fondos para infraestructura, salud, educación, seguridad y programas sociales.

El gobernador se reunión con más de 40 jefes comunales. Foto: redes

Los ejes centrales del Presupuesto 2026 en la provincia de Buenos Aires

Se prevé una inversión de capital total de $3,2 billones, ya que la Provincia considera a la obra pública como imprescindible para seguir mejorando la calidad de vida de las y los bonaerenses.

Se continuará con el Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planes hídricos del Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras.

Protección a los sectores vulnerables: la inversión prevista es de $1,7 billones. Incluye al Servicio Alimentario Escolar y al Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, entre otras políticas.

Salud: incluye infraestructura, maquinaria y equipos, alcanzando los $1.7 billones. Prioriza el fortalecimiento de los programas Medicamentos Bonaerenses y la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer; entre otras políticas.

Educación: alcanzará los $1.3 billones. Se continuará trabajando en la universalización de la jornada completa; la extensión de la obligatoriedad de la educación inicial a sala de 3 años; y en garantizar la infraestructura necesaria a universidades provinciales y la culminación de obras abandonadas por el Gobierno nacional.

Inversión en seguridad: para fortalecer a la Policía y al Sistema Penitenciario Bonaerense, la inversión será de $1.4 billones.

Inversión en políticas productivas: se destinarán $60.000 millones, con un rol clave de los Ministerios de Desarrollo Agrario; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo; y se complementará con la política crediticia y promoción del consumo del Banco Provincia de Buenos Aires.

Legislatura bonaerense. Foto: NA

Ley Impositiva 2026

El lineamiento de la política tributaria 2026 es reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria. Además, se eliminan las distorsiones y los desajustes provocados por la no aprobación de la Ley Impositiva 2024, en un marco de alta inflación.

Ingresos Brutos: no se modifica alícuota alguna. Se actualizan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

Impuestos patrimoniales: se implementa una tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores más justa. Se sostiene la carga tributaria, en el caso del Urbano y el Rural, y se disminuye y mejora la equidad en el caso del Impuesto Automotor.

Impuesto de Sellos: no se modifica la estructura del Impuesto ni las alícuotas.

Ley de financiamiento