Milei llegó a Corrientes para hablar sobre “los desafíos del crecimiento económico”

El presidente participará de un evento organizado por Fundación Club de la Libertad en la ciudad de Corrientes.

Javier Milei en Rosario. Foto: REUTERS

Javier Milei volvió a Corrientes tras su visita a la ciudad durante la campaña previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. El líder de La Libertad Avanza participará de un evento organizado por Fundación Club de la Libertad y hablará sobre “los desafíos del crecimiento económico”.

El discurso del presidente comenzará desde las 19 horas de este jueves 13 de octubre. Uno de los detalles de su visita a Corrientes es que no se reunirá con el gobernador Gustavo Valdés porque se encuentra en un viaje en India.

Cabe resaltar que Milei participará del 12° Congreso de Economía Regional organizado por la Fundación. No es su debut en este tipo de encuentros: solía viajar a Corrientes para estar presente en las actividades de esta institución incluso antes de asumir como presidente.

El presidente lo hizo con presencia de Karina Milei y Virginia Gallardo, candidata a diputada en Corrientes. Foto: Twitter oficial de La Libertad Avanza

El evento cuenta con paneles integrados por más de 40 expositores entre funcionarios, empresarios y académicos que debatieron en una extensa jornada que se inició a las 8.30 y concluirá con el discurso del mandatario.

El objetivo del encuentro es generar un ámbito de discusión sobre reformas y federalismo desde la perspectiva de una organización de la sociedad civil. En la agenda, figuran funcionarios del Gobierno, representantes del sector empresarial, economistas y legisladores.

El jefe de Estado estará acompañado por el dirigente de La Libertad Avanza en la provincia, Lisandro Almirón, y se prevé que su mensaje se centre en la coyuntura económica y en las proyecciones del plan oficial.