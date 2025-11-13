Milei llegó a Corrientes para hablar sobre “los desafíos del crecimiento económico”
Javier Milei volvió a Corrientes tras su visita a la ciudad durante la campaña previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. El líder de La Libertad Avanza participará de un evento organizado por Fundación Club de la Libertad y hablará sobre “los desafíos del crecimiento económico”.
El discurso del presidente comenzará desde las 19 horas de este jueves 13 de octubre. Uno de los detalles de su visita a Corrientes es que no se reunirá con el gobernador Gustavo Valdés porque se encuentra en un viaje en India.
Cabe resaltar que Milei participará del 12° Congreso de Economía Regional organizado por la Fundación. No es su debut en este tipo de encuentros: solía viajar a Corrientes para estar presente en las actividades de esta institución incluso antes de asumir como presidente.
El evento cuenta con paneles integrados por más de 40 expositores entre funcionarios, empresarios y académicos que debatieron en una extensa jornada que se inició a las 8.30 y concluirá con el discurso del mandatario.
El objetivo del encuentro es generar un ámbito de discusión sobre reformas y federalismo desde la perspectiva de una organización de la sociedad civil. En la agenda, figuran funcionarios del Gobierno, representantes del sector empresarial, economistas y legisladores.
El jefe de Estado estará acompañado por el dirigente de La Libertad Avanza en la provincia, Lisandro Almirón, y se prevé que su mensaje se centre en la coyuntura económica y en las proyecciones del plan oficial.