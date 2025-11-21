Mauricio Macri recordó la interna con Bullrich y Larreta en 2023: “Priorizaron su proyecto de poder”

El actual presidente del PRO afirmó que no le fue bien en el proceso de sucesión del espacio amarillo que desembocó en una interna partidaria con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta, Macri, Bullrich, NA

Mauricio Macri habló de la interna que sufrió el PRO en 2023 en el marco de las elecciones presidenciales que ganó Javier Milei. El actual líder del espacio amarillo se refirió a la salida de dos figuras clave como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta a través de una definición que resonó en el ambiente de la política.

“¿Cómo crees que te fue a vos con ese trabajo de preparar un sucesor?”, le preguntaron a Macri, quien dialogó con Seúl Radio. “No me fue bien y me lo he planteado muchas veces, pero mi analista me dice que yo no he tenido la culpa”, aseveró el expresidente argentino.

Macri, en una de sus últimas apariciones, con Bullrich, Larreta y Vidal de manera remota, FOTO NA

“He creído en las reglas de la sana competencia, la democracia y la interna. En este caso no funcionaron. Las dos personas que terminaron disputando una candidatura priorizaron su proyecto de poder al proyecto de transformación de la Argentina”, dijo

Para Macri, la “gente percibió que era más la ambición personal” de Bullrich y Rodríguez Larreta “que el sueño que querían realizar”. Y explicó: “No es fácil. Lamentablemente, en la historia del mundo se ha dado pocas veces que esos procesos hayan sido exitosos porque hay mucha naturaleza humana en términos de los complejos, envidias, ambición, ego”.