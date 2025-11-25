Estrategia y pasos a seguir: el encuentro clave de La Libertad Avanza previo a la jura de los nuevos senadores

El bloque oficialismo se reúne para definir la estrategia para la aprobación del pliego de Lorena Villaverde. El encuentro será encabezado por Patricia Bullrich.

Debate en el Senado. Foto: @SenadoArgentina

El bloque de senadores de La Libertad Avanza se reúne para diagramar la estrategia que instrumentarán para lograr la aprobación del pliego de Lorena Villaverde.

La reunión se efectuará este jueves a las 16 antes de la sesión preparatoria en la cual prestarán juramento los legisladores que asumirán el 10 de diciembre.

La ministra de Seguridad respaldó a Lorena Villaverde Foto: Noticias Argentinas

El encuentro estará encabezado por la futura jefe del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y apunta a diseñar la estrategia para lograr la aprobación del pliego de Villaverde rechazado por el peronismo, con la acusación de los supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Además de los senadores electos y aquellos que tienen mandato participarán también Francisco Paoltroni, que volverá a sumarse a la LLA, y Carmen Álvarez Rivero, que hace unos días se pasó a las filas libertarias.

Francisco Paoltroni. Foto: NA.

Por otra parte, Bullrich se reunió con senadores radicales, a quienes les confirmó el esquema de tratamiento de proyectos que impulsará el Gobierno en las sesiones extraordinarias.