Javier Milei recibe en Casa Rosada a José Kast, el nuevo presidente de Chile

El nuevo jefe de Estado de Chile visitará Buenos Aires para mantener un encuentro con Javier Milei. Los detalles.

Kast visitará a Milei como presidente electo de Chile. Foto: El Chorrillero

Javier Milei recibirá este martes 16 de diciembre en Casa Rosada a José Kast, quien resultó electo como nuevo mandatario de Chile tras imponerse en la segunda vuelta presidencial. El encuentro entre ambos jefes de Estado se dará apenas un día después de los comicios y marcará el primer viaje internacional del dirigente chileno desde su victoria electoral.

Según trascendió, la reunión tendrá un carácter protocolar y político, con eje en la relación bilateral entre Argentina y Chile y en la sintonía ideológica que ambos líderes manifestaron durante la campaña. Kast llegará a Buenos Aires en una visita breve en la que mantendrá conversaciones con Milei y parte de su equipo más cercano.

Desde el entorno del Gobierno señalaron que el encuentro busca enviar una señal de fortalecimiento del vínculo entre ambos países, en un contexto regional atravesado por debates sobre el rumbo económico, el rol del Estado y las reformas estructurales. En ese marco, se espera que los mandatarios intercambien posiciones sobre comercio, integración regional y cooperación política.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile. Foto: REUTERS

José Kast asumirá formalmente la presidencia de Chile en marzo 2026, pero su decisión de viajar de manera inmediata a la Argentina fue leída como un gesto político hacia la administración de Milei, con quien mantiene afinidad en temas como la reducción del gasto público, la agenda de seguridad y la defensa de la economía de mercado.

La visita también se produce en un momento de reconfiguración del escenario político sudamericano, con gobiernos de distinto signo ideológico y con la expectativa puesta en cómo se reordenarán las alianzas regionales. En ese sentido, el encuentro en la Casa Rosada aparece como un primer paso en la construcción de un vínculo personal e institucional entre ambos presidentes.