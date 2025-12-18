Alerta en el tránsito por la marcha de la CGT y paro nacional de ATE: cuáles son las calles y avenidas donde habrá mayor concentración

Durante este jueves 18 de diciembre, la CGT llevará adelante una importante movilización en contra de la reforma laboral y ATE anunció paro nacional. Los detalles de la manifestación con el horario de inicio y la mayor concentración de gente.

La concentración arranca desde Plaza de Mayo. Foto: Prensa Red

La Confederación General de Trabajo (CGT) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) concentrarán desde Plaza de Mayo en una manifestación que será en en el marco del rechazo a la reforma laboral que quiere implementar el gobierno de Javier Milei. La movilización será este jueves 18 de diciembre con horario de inicio confirmado y las calles donde habrá mayor concentración.

Las organizaciones que integran el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas ratificaron la participación de sus afiliados desde primera hora, con concentraciones locales y desplazamientos hacia la Ciudad de Buenos Aires. El operativo previsto por las centrales sindicales advierte un potencial protocolo antipiquetes por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La expectativa de los organizadores es que la protesta reúna a decenas de miles de trabajadores de distintos sectores del país, en medio de una jornada en la que se anticipan demoras de tránsito en varias zonas del Conurbano Bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Los horarios y calles donde habrá mayor concentración. Foto: El 1

A qué hora arranca la marcha de la CGT desde Plaza de Mayo

Según el mapa de cortes y concentraciones difundido por la CGT, la movilización iniciará desde las 15 horas, con una concentración principal en Plaza de Mayo. Allí confluirán columnas gremiales, organizaciones sindicales, sociales y políticas que adhirieron a la protesta contra el tratamiento acelerado de la reforma laboral propuesta por el oficialismo.

Marcha de la CGT: las calles y avenidas con mayor concentración

El epicentro de la manifestación será Plaza de Mayo, desde donde se proyectan recorridos hacia distintos accesos y avenidas de la ciudad. Entre las principales arterias en las que se anticipan cortes o demoras, se encuentran la Avenida 9 de Julio, el Puente Pueyrredón, y los tramos de Avenida Rivadavia y Caminito hacia el sur, así como ingresos a la Ciudad desde la Autopista 25 de Mayo y hacia el Puente La Noria.

La articulación de la CGT con otras centrales y movimientos sociales responde a la voluntad de ampliar la expresión de rechazo a lo que consideran un cambio negativo en la legislación laboral vigente. Con este esquema de protestas y cortes, tanto la central obrera como ATE buscan una fuerte manifestación de fuerza social en la antesala de nuevas instancias de debate parlamentario sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno.

Marcha de la CGT y paro de ATE: cómo funcionarán los servicios de trenes, colectivos y subtes este 18 de diciembre

Según pudo saber Canal 26, desde Emova y Trenes Argentinos indicaron que los servicios funcionarán con normalidad durante toda la jornada. Por su parte, las empresas de colectivos no comunicaron ninguna reestructuración, por lo que tampoco sufrirán modificaciones de cara al jueves 18 de diciembre.

Si bien la movilización tiene carácter de paro nacional con fuerte convocatoria, no impactará en el rendimiento de trenes, colectivos y subtes. Sin embargo, sí puede afectar a distintas áreas estatales de índole nacional, provincial y municipal con alcances variables, de acuerdo a la adhesión en cada jurisdicción:

Salud pública

Hospitales y centros de salud mantendrán guardias mínimas y atención de urgencias, pero se esperan:

Demoras en consultorios externos

Reprogramación de turnos

Atención administrativa limitada

El SAME y las Unidades Febriles de Urgencias (UFU) funcionarán con normalidad.

Administración pública

Se verán afectados los siguientes servicios:

Dependencias de organismos nacionales y provinciales.

Trámites administrativos.

Atención al público en oficinas estatales.

Los servicios no esenciales podrían quedar prácticamente paralizados durante la jornada por la masividad de la convocatoria.

Educación

Si bien ATE no es el gremio docente, el paro puede impactar en los siguientes espacios: