Cuándo puede volver el Presupuesto 2026 a Diputados: el Gobierno rearma su estrategia para salvar el proyecto

Tras el rechazo del capítulo 11 en Diputados, el Gobierno busca salvar el Presupuesto 2026 en el Senado. Javier Milei podría alcanzar su tercer año de mandato sin ley presupuestaria.

Cámara de Diputados. Foto: NA

Tras el golpe recibido en la sesión que definía la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno ganó la votación en general, pero se vio obligado a eliminar el capítulo 11, que derogaba las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, el oficialismo busca reorganizar su estrategia. En caso de conseguir cambios que lo beneficien en el Senado, volverá a enviar el proyecto a la Cámara baja antes de fin de año.

En la sesión por la aprobación del presupuesto, La Libertad Avanza elucubró una arriesgada maniobra. La suma del polémico capítulo 11, que incluía derogar las leyes que benefician al sistema universitario y a los discapacitados y planteaba hacer la votación por capítulo completo y no artículo por artículo, como proponía la oposición, terminó con un resultado desfavorable para la gestión de Javier Milei.

El capítulo fue rechazado en su totalidad por la Cámara de Diputados, y a raíz de eso, el Gobierno consideró que el proyecto necesita regresar a dicha Cámara. Sin embargo, como el resto sí fue aprobado, el Senado tendrá que decidir si lo sanciona tal como está, o incluye nuevas modificaciones, que es el objetivo de los libertarios. En caso de darse esto último, el proyecto debería volver a Diputados.

Javier Milei. Foto: via REUTERS

¿Qué pasa si aprueban el presupuesto sin las modificaciones?

Un hecho inédito podría darse en caso de que se apruebe el Presupuesto 2026 tal como lo votaron los diputados. Si el Gobierno analiza que el proyecto no es útil para cumplir sus objetivos propuestos, Javier Milei podría vetarlo, y tener que extender, por tercera vez consecutiva, el Presupuesto 2023, aprobado durante el mandato de Alberto Fernández, y con el que el presidente gobernó durante los últimos dos años.

Sin embargo, esto también podría resultar ventajoso para el Gobierno, ya que puede distribuir partidas presupuestarias de manera discrecional, es decir, según lo que decida el Poder Ejecutivo.

Cuándo podría volver a votarse el Presupuesto 2026 en Diputados

Según trascendió, la estrategia de La Libertad Avanza consistiría en introducir cambios que “salven” el proyecto, y que volvería a la Cámara de Diputados entre el 29 y 30 de diciembre, pero que “no depende exclusivamente de La Libertad Avanza, sino de los acuerdos que se arribe en el Senado.”

Sesión en Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Es importante aclarar que el capítulo 11 no solo tenía las leyes anteriormente mencionadas, sino otras que el oficialismo buscaba recuperar en pos de mantener el “equilibrio fiscal” como la limitación del régimen de zona fría para usuarios de gas, o el fin de la automaticidad en las actualizaciones de las prestaciones de ANSES como la AUH, Asignaciones Familiares o asignación por embarazo.

En la maratónica sesión, que duró hasta las 4 de la mañana, quedó pendiente otra ley que era parte del temario. “Compromiso Nacional por el equilibrio fiscal y monetario”, no pudo tratarse porque la sesión se había alargado demasiado y el quórum estaba a punto de caerse, por lo que se decidió levantar la sesión.