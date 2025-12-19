El oficialismo dictaminó el Presupuesto 2026 en el Senado sin modificar el texto aprobado en Diputados

Durante la reunión en comisión de este viernes 19 de diciembre, se decidió no reintroducir cambios en el Presupuesto 2026 tras el rechazo al Capítulo XI que contenía propuestas como la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en donde se trata el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026. Foto: Noticias Argentinas

El oficialismo consiguió que la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación dictamine el Presupuesto 2026 sin incorporar modificaciones respecto de la versión que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Fue firmado con 11 de las 19 firmas necesarias, lo que permitió avanzar con el tratamiento de la denominada “Ley de Leyes” en el recinto en una sesión prevista para el 26 de diciembre.

La decisión de no reintroducir cambios se produjo luego de que la Cámara Baja rechazara el Capítulo XI, que contenía propuestas sensibles como la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, entre otras iniciativas. Ese apartado quedó afuera del texto que será debatido en la Cámara Alta porque no logró reunir el apoyo de otras bancadas políticas.

Durante la reunión en comisión, el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Carlos Guberman, explicó la orientación del proyecto: señaló que la propuesta presupuestaria para 2026 mantiene la línea de los últimos dos años con un superávit financiero cercano a 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI) y una estructura de gastos concentrada en previsión social, asistencia social, salarios del sector público y el pago de intereses de deuda.

En el intercambio de preguntas, senadores de distintas fuerzas plantearon objeciones sobre aspectos específicos del Presupuesto, entre ellos, las estimaciones de ingresos, las proyecciones económicas y la priorización de obras de infraestructura. Sin embargo, los reclamos no alcanzaron para modificar el dictamen que ahora avanzará al recinto.

Además de la discusión presupuestaria, una comisión paralela avanzó también con dictamen de la reforma del Régimen Penal Tributario, conocida como “Inocencia Fiscal”, lo que completó parte del paquete de iniciativas que el oficialismo busca llevar al recinto antes de cerrar el año legislativo.

Con este dictamen ya firmado, el Presupuesto 2026 se encamina a ser tratado en sesión plenaria del Senado el viernes 26 de diciembre con el objetivo de convertirlo en ley antes de finalizar el año. Si bien en el oficialismo había evaluado incorporar nuevamente el capítulo rechazado en Diputados, la falta de consenso entre distintas fuerzas político-parlamentarias decidió que el texto se mantenga sin esos cambios en la Cámara alta.