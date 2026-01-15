Manuel Adorni y Javier Milei. Foto: Juan Foglia/NA.

Javier Milei tomó una decisión que está vinculada al periodo de sesiones extraordinarias para debatir la reforma laboral, luego de que el oficialismo haya logrado el dictamen para tratar el proyecto en el Congreso el próximo lunes 2 de febrero. En plenas vacaciones de enero, el presidente reunirá a su mesa política para definir la estrategia legislativa.

Tras el receso vacacional, la mesa política que rodea al presidente Javier Milei se reunirá por primera vez en el año y será este viernes 16 de enero a las 10 de la mañana en Casa Rosada con la definición de la estrategia legislativa para encarar los objetivos veraniegos. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó la convocatoria a la reunión que inicialmente se realizará el lunes 19 para ordenar la línea que desplegará la mesa encargada de sumar voluntades para alcanzar la sanción de la reforma laboral, una de las obsesiones del Gobierno.

Para eso, este viernes 16 volverán a verse las caras la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Sesiones extraordinarias en el Congreso. Foto: NA

La articulación política deberá resolver el temario que enviarán del que podría quedar afuera la Reforma del Código Penal. Esto se debe a la idea de concentrar esfuerzos en la aprobación del proyecto de “Modernización Laboral” y la fecha de inicio de sesiones extraordinarias prevista para el lunes 2 de febrero.

“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, confesó a la Agencia Noticias Argentinas una importante fuente de la administración libertaria. Tras el parate de los primeros días de enero donde los funcionarios y legisladores estuvieron habilitados a tomarse algunos días para vacacionar, el Poder Ejecutivo deberá reactivar la agenda si aspira a anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Los únicos que se mostraron en actividad incluso durante los primeros días de enero fueron Javier Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro del Interior Diego Santilli, este último, protagonizó recorridas por el interior del país con gobernadores y espacios dialoguistas para obtener consensos.

La estrategia del Gobierno para evitar la embestida opositora contra el DNU de inteligencia en el Congreso

Los bloques opositores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, y la izquierda quieren derogar el DNU y consideran que la ley no establece que no se puede debatir en el receso o extraordinarias, pero es poco probable que puedan abrir el recinto de sesiones antes que comiencen el período ordinario.

El Gobierno tiene plazo hasta el 15 de enero para comunicar el dictado del DNU al Congreso y la bicameral tiene luego diez días hábiles para emitir dictamen, ya que si no lo hace se puede tratar sin despacho en el recinto de sesiones.

Fuentes legislativas opositoras señalaron que varios especialistas en derecho constitucional consideran que se puede abrir el recinto en febrero para tratar la derogación del DNU, pero señalaron que no será “fácil” y que primero se debe garantizar los 129 diputados para tener quórum y los votos para voltear esa norma del Gobierno.