Más de 25 gremios se reunieron en rechazo a la reforma laboral de Milei y apuntaron contra los gobernadores: ¿hay paro nacional?
La convocatoria fue encabezada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y se declararon en estado de alerta y unidad. Los detalles de la reunión.
Delegados de más de 25 sindicatos mantuvieron un encuentro en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con el objetivo de coordinar acciones y reforzar la postura del movimiento obrero frente al proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei. Durante la reunión, los dirigentes manifestaron un apoyo pleno a las gestiones impulsadas por los cosecretarios generales de la CGT y ratificaron la decisión de enfrentar lo que consideran avances los trabajadores tras el proyecto que quiere sancionar el Gobierno en el Congreso durante el periodo de sesiones extraordinarias de febrero.
Las organizaciones presentes expresaron fuertes críticas a las modificaciones impulsadas por el oficialismo calificadas como un “intento de flexibilización laboral” orientadas a facilitar los despidos en las grandes empresas y a debilitar el entramado productivo del país. “Queremos aportar ideas y unir esfuerzos para que las estrategias nos encuentren de pie y en lucha, con unidad y propuestas concretas”, señalaron los participantes del encuentro que fue encabezado por Abel Furlán, secretario general de la UOM.
Los referentes gremiales cuestionaron la actitud de los gobernadores en las negociaciones con el Ejecutivo y reclamaron que los sindicatos formen parte de cualquier ámbito de diálogo que se abra con el oficialismo. “Los gobernadores no pueden negociar exclusivamente en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos los trabajadores”, advirtieron.
Qué gremios participaron de la reunión y qué se sabe de un posible paro nacional
En línea con el plan de acción definido, el próximo 28 de enero a las 16 se realizará una nueva reunión en la sede de la UOM para terminar de delinear la estrategia conjunta. De esta primera convocatoria, participaron representantes de los siguientes sectores:
- Transporte
- Industria y servicios
- Gremios aeronáuticos
- Fluviales
- Ferroviarios
- Viales
- Aceiteros
- Mineros
- Molineros
- Remiseros
- Personal jerárquico de energía
- Industria del hielo
- Gráficos
- Capitanes de ultramar
- Pilotos
Por el momento, no hubo anuncio oficial relacionado a un posible paro nacional como sí lo hizo ATE.