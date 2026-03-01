¿Qué se espera del discurso de Javier Milei en el Congreso? Foto: Reuters.

Este domingo 1° de marzo se produce la apertura de sesiones ordinarias del Congreso nacional con la presencia del presidente Javier Milei en el recinto y a la espera de su discurso, enmarcado por la reciente aprobación de la reforma laboral y de las disputas internas y externas que debe afrontar el oficialismo.

Se espera que las palabras del Presidente estén cargadas de anuncios y nuevas iniciativas que propondrá el Gobierno de cara al 2026. Milei estará acompañado de su Gabinete, gobernadores afines provinciales y autoridades de la Justicia, además del cuerpo diplomático.

Se esperan anuncios en el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Esta apertura de sesiones ordinarias representa el ejercicio del Congreso nacional que estará vigente hasta el 30 de noviembre próximo. La mira, como de costumbre, estará puesta en los anuncios económicos, además de cuestiones políticas como la posibilidad de la derogación de las PASO (la elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias).

¿Qué mensaje dejaron las sesiones extraordinarias?

Una de las lecturas que se puede hacer respecto de las sesiones extraordinarias del Congreso que finalizaron el viernes pasado es que el oficialismo se sostiene con una estructura legislativa afianzada, apoyada en el respaldo con el que cuenta de la oposición dialoguista, diputados y senadores que responden a otras idiologías partidistas, pero que están dispuestos a ceder en pos de los proyectos del oficialismo, en ciertos casos.

No faltaron tópicos de discusión durante este período. Para nombrar los más resonantes, están los sancionados por la Cámara alta: el pliego como embajador de Fernando Iglesias, el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, la ley de Glaciares, el Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral, con un balance más que positivo para el oficialismo.

El Congreso nacional abre sus sesiones ordinarias del período 2026.

Así también lo evidenció el actual jefe de Gabinete Manuel Adorni en sus redes sociales: “Es la primera vez en la historia argentina que el Senado de la Nación sesiona tres veces en una misma semana. En 2023, último año de la gestión Fernández-Fernández, la Cámara alta sesionó durante esos 365 días apenas ocho veces”, dando cuenta del trabajo que pretende llevar a cabo el Gobierno nacional y de la imagen que quieren mostrarle a la ciudadanía.

Apertura de las sesiones ordinarias del Congreso: ¿clima de tensión o euforia política?

Claro está que la oposición difícilmente esté pasando por un momento de satisfacción respecto de sus planes políticos. Sí estarán presentes los diputados y senadores opositores en el recinto, con los legisladores de Unión por la Patria como el mayor estandarte opositor a la administración actual.

Las reformas estructurales que se plantearon en los últimos años será uno de los temas que seguramente Milei aborde en su discurso. Y la economía otra vez ocupará un rol central en el mismo.

Milei hará su ingreso al Congreso escoltado por miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo. Lo acompañará su secretaria general, Karina Milei, y será recibido por las máximas autoridades legislativas: Victoria Villarruel, presidenta del Senado, y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Desde allí, recorrerán los salones de la Cámara alta y los Pasos Perdidos, siempre bajo la cobertura de la Televisión Pública y la transmisión en cadena nacional, hasta llegar al recinto de la Cámara de Diputados alrededor de las 21.

Victoria Villarruel estará presente en el Congreso en esta apertura de sesiones ordinarias. Foto: Noticias Argentinas

Por otra parte, la actividad legislativa en el Congreso será intensa y sin pausas. Durante la primera semana de marzo se reunirán las comisiones para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, el Acuerdo de Comercio e Inversión bilateral entre Argentina y Estados Unidos, y la adhesión del país a la Junta de Paz, el nuevo organismo internacional impulsado por el expresidente Donald Trump, del cual Javier Milei figura como miembro fundador.