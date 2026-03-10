Javier Milei Foto: REUTERS

Javier Milei confirmó que se presentará en el Foro Económico de Madrid del próximo sábado 16 de marzo en el Palacio de Vistalegre. El presidente será el encargado de ponerle el broche de oro a una jornada que promete ser intensa y el tema principal será el conflicto de escala global entre Estados Unidos e Irán junto a todas sus repercusiones en el Medio Oriente.

“Nos vemos en el MEF. VLLC”, posteó en X junto a un video promocional. El evento, promocionado como el encuentro empresarial más influyente de España, cuenta con entradas que parten de los 49 euros y trepan hasta los 2.500 euros para aquellos que buscan un lugar en la exclusiva cena VIP.

Javier Milei criticó a Lula y a Arce. Foto: Presidencia.

Milei en el Foro Económico de Madrid: qué se espera del evento

El mandatario brindará la exposición de clausura de un evento que arrancará a las 8 y se extenderá durante doce horas, finalizando con una cena exclusiva para pocos invitados. Antes del discurso presidencial, el cronograma contempla 13 paneles que abordarán una agenda que incluirá desde críticas a la izquierda y el rol de los medios, hasta el avance de la desregulación, nuevos modelos educativos y la denominada “violencia iliberal de género”.

NOS VEMOS EN EL MEF.

VLLC! https://t.co/cRY2i784hs — Javier Milei (@JMilei) March 9, 2026

Uno de los puntos más esperados de la cita será la mesa titulada “La Argentina de Milei”, donde el doctor en Economía Juan Ramón Rallo y su colega Eduardo Garzón desmenuzarán el programa económico de la gestión libertaria. El propio Presidente ratificó su asistencia esta mañana a través de sus redes sociales:

La presentación previa de Milei en el evento

Junto a su posteo en redes, adjuntó un video de su presentación en el mismo evento en el año 2025. En aquel momento vociferó la “muerte al socialismo” y se enfrentó con su par español, Pedro Sánchez.

Ante un auditorio lleno, gritó: “¡Contra los socialistas de mierda! Siempre voy a estar de su lado”. Y agregó: “Después de tantos logros, ha comenzado el momento del crecimiento. Hoy Argentina ha entrado en el sendero que, si sigue abrazando las ideas de la libertad, en 40 años será la primera potencia mundial sin lugar a dudas”.