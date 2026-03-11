Mesa política del Gobierno de Javier Milei. Foto: NA

Manuel Adorni convocará a la mesa política por primera vez desde que Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el primero de marzo. Se espera que el encuentro se lleve a cabo el próximo lunes en el despacho del Jefe de Gabinete de Ministros con el objetivo de establecer la hoja de ruta legislativa del Gobierno, así como también la estrategia de cada sector del oficialismo.

Esta famosa mesa política está conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

“Algunos dirán que 90 paquetes de reformas estructurales en un año es excesivo, dictatorial, o lo que fuere. Frente a esto, yo quiero señalar lo siguiente: nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder. No es, ni nunca será, un ‘vamos por todo’”, sentenció Javier Milei.

Qué proyectos serán prioridad en el Congreso

Milei adelantó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias que presentará cada mes 10 paquetes de leyes con reformas estructurales para “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”.

Los proyectos principales son la modificación de la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción desde el Senado y será sometida a dos audiencias públicas, con un tratamiento en Diputados pasada Semana Santa.

Luego, la Ley de Financiamiento Universitario propondrá una recomposición salarial de tres aumentos del 4,1% cada uno, comenzando en marzo de 2026, y solo reconoce la pérdida salarial correspondiente a 2025, omitiendo lo perdido entre 2023 y 2024.

Ley de Financiamiento Universitario Foto: AFP

Aún no se han presentado las reformas sobre el Código Civil y Comercial que buscan limitar compensaciones en expropiaciones al valor de mercado y a exigir el pago previo a la transferencia de dominio, entre otros aspectos.

Aparte, la reforma en materia penal tendrá un proyecto con más de 900 artículos para endurecer penas y aumentar la proporción de delitos con cumplimiento efectivo de prisión.

En breve será presentada la reforma electoral, según Infobae, con puntos centrales en eliminación de las PASO, la modificación en el esquema de financiamiento de los partidos políticos y la introducción de la opción de lista completa en la Boleta Única Papel (BUP). Se estudia el sistema de circunscripción uninominal, así como cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, lo cual contribuiría a reducir su cantidad y prevenir aún más los denominados sellos de goma.

Elecciones. Foto: REUTERS

Por último, hay planes sobre una reforma educativa y la extensión del régimen de promoción para energías renovables, que propone prorrogar por veinte años la estabilidad tributaria del sector.

Reformas en el plano internacional

En materia internacional, el gobierno tiene en mente la reforma del Código Aduanero y la aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Este último alinearía el sistema argentino con estándares globales, mientras que el primero tiene como objetivo duplicar la producción de granos hasta 300 millones de toneladas.

Además, la adhesión de Argentina al Consejo de Paz que lidera Donald Trump será un tema a tratar en el Congreso este año.