Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

La Cámara de Senadores sesionará el próximo miércoles 18 de marzo en lo que será la primera del 2026 luego del periodo de sesiones extraordinarias de febrero. La Libertad Avanza tiene como objetivo principal ingresar pliegos de diplomáticos, jueces y ascensos militares y sumar al temario dos tratados internacionales con Francia y Austria sobre doble imposición y evasión fiscal.

Luego de la apertura de sesiones ordinarias de Javier Milei que se realizó el pasado domingo 1° de marzo, el Senado tendrá movimiento legislativo. Esto se definió tras la reunión de labor parlamentaria de este martes 10 de marzo, que estuvo presidida por Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, en conjunto con Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza; Carlos Arce, por el Frente Renovador de Misiones; Natalia Gadano, por Movere por Santa Cruz; Beatriz Ávila de Independencia; Julieta Corroza de La Neuquinidad; y José Mayans, Juliana di Tullio y Fernando Salino, representantes del interbloque Popular: .

Patricia Bullrich en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

La agenda del oficialismo en el Senado

Dentro de la agenda urgente del Ejecutivo, se encuentra el pliego del juez Carlos Mahiques, padre del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien es miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, la instancia previa a la Corte Suprema. El magistrado cumplirá 75 años en noviembre -edad máxima fijada por la Constitución Nacional- y requiere el visto bueno del Senado para extender su permanencia por cinco años más, que es lo que quiere el Gobierno.

Además, el ministro de Justicia Mahiques inició su gestión con la tarea prioritaria de cubrir más de 300 vacantes distribuidas entre jueces, defensores oficiales y fiscales. Es por eso que se prevé que bajo su gestión se incremente en breve la lista de pliegos enviados para su tratamiento legislativo.

Si bien la intención oficial era sesionar este miércoles 11, la falta de quórum por ausencias de aliados estratégicos obligó a Patricia Bullrich a reprogramar el debate para la semana próxima. El retraso se debió a que varios senadores integran delegaciones provinciales que se encuentran en el exterior gestionando inversiones en Canadá y Estados Unidos.

Comisión de Presupuesto: los cambios en La Libertad Avanza

El plenario de comisiones reflejó un cambio significativo en el equilibrio de poder de La Libertad Avanza. El senador jujeño Ezequiel Atauche fue desplazado de la conducción de la Comisión de Presupuesto, lugar que ahora ocupa Agustín Monteverde.

El ascenso de Monteverde habría sido un pedido expreso de Javier Milei y además, el nuevo titular de la comisión mantiene un estrecho vínculo con Bullrich, con quien compartió la lista de candidatos a senadores por el distrito porteño.