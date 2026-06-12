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Filodendros: los secretos de la planta que resiste el descuido, no necesita sol directo y decora cualquier espacio

Su follaje verde intenso aporta frescura y elegancia a cualquier rincón del hogar sin exigir cuidados complejos. Puede crecer durante años en espacios cerrados y es ideal para departamentos.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Planta filodendro
Planta filodendro Foto: Pinterest
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Las plantas de interior deben ser fáciles de cuidar y deben tener un impacto visual grande, ya que suelen ser decorativas y destinadas a embellecer el ambiente. Por eso, cada vez más personas buscan la llamada filodendro, que convirtió en una de las opciones más elegidas para interiores por su belleza y poco mantenimiento.

Se trata de una especie que no solo se adapta a distintos ambientes, sino que además no necesita sol directo y puede crecer sin demasiados cuidados, algo clave para quienes no tienen experiencia en jardinería. Originario de zonas tropicales, está acostumbrado a crecer bajo la sombra de otros árboles, lo que explica por qué funciona tan bien dentro de la casa.

Planta filodendro Foto: Pinterest

Al tratarse de una de interior resistente, puede mantenerse saludable durante largos períodos sin requerir atención constante, una característica especialmente valorada por quienes tienen poco tiempo o suelen olvidarse del cuidado de sus plantas.

Filodendro: por qué es furor en decoración de interiores

El filodendro ganó popularidad en los últimos años por su capacidad para combinar estética y practicidad. Sus hojas grandes, brillantes y de intenso color verde aportan un toque natural que encaja perfectamente con estilos decorativos modernos, minimalistas, nórdicos o incluso industriales.

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Otra de sus ventajas es la gran variedad de especies disponibles. Algunas desarrollan largas ramas colgantes ideales para estanterías y macetas suspendidas, mientras que otras crecen de forma más compacta y son perfectas para livings, dormitorios u oficinas.

Planta filodendro Foto: Pinterest

Adiós al sol directo: una planta ideal para sumar en espacios cerrados

A diferencia de muchas especies ornamentales, esta planta necesita recibir luz solar directa para desarrollarse correctamente. De hecho, la exposición prolongada al sol puede provocar quemaduras en sus hojas y afectar su crecimiento.

Según los expertos, lo ideal es ubicarla en un ambiente luminoso donde reciba luz indirecta durante gran parte del día, pero también puede adaptarse a pasillos, comedores, cocinas y hasta baños, aunque su crecimiento será mucho más lento.

Esta característica lo convierte en una excelente opción para departamentos y oficinas, donde la entrada de luz natural es limitada. Gracias a su adaptación a condiciones de sombra parcial, logra mantenerse vigoroso sin grandes exigencias.

Planta filodendro Foto: Pinterest

Perfecta para descuidados: cómo debe ser el riego del filodendro

Tiene que ver con sus necesidades de riego. No requiere agua de manera constante y tolera mejor la falta de humedad que los excesos.

Los especialistas recomiendan regar únicamente cuando la capa superior del sustrato se encuentre seca al tacto. Durante los meses cálidos puede necesitar agua una o dos veces por semana, mientras que en invierno los riegos suelen espaciarse aún más.

El exceso de agua es uno de los errores más comunes y puede provocar la pudrición de las raíces. Por eso resulta fundamental utilizar macetas con buen drenaje y evitar que el agua quede acumulada en el fondo.

Con pocos cuidados, buena iluminación indirecta y riegos moderados, el filodendro puede convertirse en una de las plantas más duraderas y decorativas del hogar, aportando color y vida a cualquier ambiente durante todo el año.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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