El presidente convocó a diez mandatarios provinciales aliados al Gobierno para la inauguración de la Argentina Week. Foto: Prensa Gobierno

La Argentina Week cierra en los Estados Unidos con la exposición de los gobernadores durante el jueves 12 de marzo. Luego de dos días de discursos del presidente, el jefe de gabinete y otros funcionarios del Gobierno; el evento llegará a su fin tras haber comenzado el 10 de marzo con la apertura de Milei y sus dichos y finalizará con el último panel del encuentro entre gobernadores y asistentes a sus exposiciones.

Los gobernadores asistentes son:

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Raúl Jalil (Catamarca)

Rolando Figueroa (Neuquén)

Martín Llaryora (Córdoba)

Carlos Sadir (Jujuy)

Gustavo Sáenz (Salta)

Ignacio Torres (Chubut)

Gustavo Valdés (Corrientes)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Alberto Weretilneck (Río Negro)

Argentina Week Foto: Argentina Week

Expondrán ante empresarios y fondos de inversión en una serie de paneles organizados en el Consulado argentino con distintos enfoques que pasan por la energía, minería y economías regionales.

Argentina Week 2026: cómo será la exposición de los gobernadores

El panel inaugural se dedicará a la energía, al desarrollo de Vaca Muerta, la infraestructura de exportación de gas natural licuado (GNL) y las energías renovables. Participará del encuentro Horacio Marín, presidente de YPF, quien abrirá la exposición y será seguido por los gobernadores que expondrán sobre hidrocarburos y generación energética en cada una de sus provincias.

El gobernador de Neuquén presentará perspectivas para la expansión de Vaca Muerta y algunos proyectos para aumentar su producción de petróleo y gas no convencional. Aparte, el mandatario de Río Negro tendrá el foco en el ambicioso proyecto de infraestructura necesaria para exportar gas licuado desde la costa atlántica.

Vaca Muerta. Foto: NA

Luego, el segundo panel se centrará en el desarrollo de minerales críticos con foco en el litio, el cobre, el oro y la plata, para mostrarle a los inversores internacionales el potencial del país explicando el marco de incentivos que ofrece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En este sentido, expondrán los gobernadores de San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Santa Cruz.

Por último, el tercer panel se dedicará a la agroindustria, bioeconomía y economías regionales. El gobernador de Corrientes presentará a su provincia y su potencial productivo en la industria forestal y la producción de arroz.

Agenda de gobernadores: cuándo se reúnen con Santilli

Santilli retomará su gira de encuentros con gobernadores a partir del 15 de marzo. “La prioridad de Diego es consolidar la agenda política”, indicaron desde su entorno. Además, colaborará con la planificación legislativa, así como lo hizo en los triunfos pasados de la gestión en las sesiones extraordinarias del Congreso.

El ministro del Interior dice presente en reuniones con gobernadores. Foto: Noticias Argentinas

En este sentido, continuará con los esfuerzos realizados para la aprobación de la Reforma Laboral meses atrás tras su ardua gira provincia a provincia para mantener un contacto permanente con las provincias y evitar tensiones en el tratamiento de proyectos clave.