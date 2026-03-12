Manuel Adorni rompió el silencio en medio de la investigación por sus viajes al exterior:

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: Noticias Argentinas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió este jueves a la polémica en torno a la participación de su esposa en los vuelos realizados con el avión presidencial con destino a Estados Unidos, y afirmó que todo lo que hace el Gobierno es “con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie”.

Mediante un mensaje en su cuenta de X en el cual citaba el tuit de Javier Milei a modo de apoyo, Adorni señaló que “uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo” y sumó: “Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”.

Manuel Adorni es investigado por usar un avión oficial junto a su esposa. Foto: -

“Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”, sumó el funcionario.

En tanto, Adorni señaló que todo lo que se hace desde el Gobierno es “con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie”.

“Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”, cerró.

Por qué investigan a Manuel Adorni

Manuel Adorni es investigado por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), el órgano especializado en investigar delitos e irregularidades cometidas por funcionarios de la administración pública nacional. El jefe de Gabinete quedó en el ojo de la tormenta luego de que saliera a la luz que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial hacia Nueva York, Estados Unidos en el marco de la gira internacional de Javier Milei.

La noticia trascendió en horas de la tarde de este jueves 12 de marzo y la PIA investigará no solo el viaje de Adorni a Nueva York con su esposa, sino también el vuelo privado que tomó en febrero rumbo a Punta del Este durante el feriado de Carnaval.

El protocolo de investigación consistirá en la detección de elementos sospechosos y posterior a eso, que pase a una investigación judicial, es decir, que un fiscal federal o un juez investigue los hechos que ya fueron denunciados en Comodoro Py.

Adorni y su esposa Foto: CEDOC

Qué había dicho Manuel Adorni sobre el viaje a Nueva York con su esposa Bettina Angeletti

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$ 5348, pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara. Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, dijo Adorni días atrás.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, remarcó. Sobre el pedido de información presentado en el Congreso, se defendió: “Que haga lo que quiera la oposición. Sobre mi vida privada yo no hablo. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”.

De esta manera, el organismo público determinará el uso de los fondos de los viajes evaluando el plan de vuelo, la empresa que intervino, cómo se hicieron los pagos y la presencia de su esposa dentro del avión oficial.