Javier Milei mantuvo un encuentro con el primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: prensa

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió este domingo en Jerusalén al presidente argentino Javier Milei y le dedicó un mensaje público en redes sociales en el que destacó la cercanía entre ambos países.

“Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”, expresó Netanyahu en su cuenta oficial, reforzando el vínculo político entre ambos gobiernos.

Conferencia conjunta del Presidente Javier Milei y el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. pic.twitter.com/kgmf6i2URo — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 19, 2026

La llegada de Milei se da en el marco de una visita oficial que incluye reuniones con autoridades israelíes y actividades simbólicas, como su paso por el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo. El viaje tiene como objetivo profundizar la relación bilateral y avanzar en decisiones estratégicas, como el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

El encuentro entre ambos líderes se produce en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones en Medio Oriente y el conflicto con Irán, donde Argentina manifestó un alineamiento claro con Israel y Estados Unidos.

La relación entre Milei y Netanyahu se consolidó desde el inicio del mandato del presidente argentino, con gestos políticos y diplomáticos que reflejan una alianza cada vez más estrecha. En ese escenario, el mensaje del líder israelí no solo representa una bienvenida formal, sino también una señal del peso estratégico que Argentina busca tener en la región.

El discurso completo de Javier Milei en Israel

“Me llena de orgullo estar aquí ante todos ustedes en un momento histórico para nuestros países. El motivo que hoy nos convoca no solo resultará en un mayor fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel, dos naciones unidas por los mismos valores, también significa un gran paso hacia adelante en la construcción de un hemisferio americano más libre, más seguro y más próspero para todos nuestros pueblos.

Vivimos un momento en que los valores que nos dieron civilización, la libertad, la democracia, el estado de derecho, enfrentan desafíos crecientes; frente a esto, las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas.

Fue en ese espíritu que en 2020, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del primer ministro Netanyahu, nacieron los Acuerdos de Abraham, un hito histórico sólo posible gracias a la visión, fortaleza y compromiso con la paz del presidente Trump, que le dio a Israel el reconocimiento diplomático que le era largamente adeudado por parte de sus vecinos árabes.

En esta línea, el presidente Trump sostiene actualmente su convicción inquebrantable de que Medio Oriente necesita paz, crecimiento y desarrollo, lejos de los extremismos que tanto daño han causado en el pasado, y su liderazgo es clave para ponerle fin a la inestabilidad de la región.

Isaac es el hijo de Abraham, inspirado en ese ejemplo y honrando esta esa tradición hoy presentamos los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse.

Durante décadas nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas que hicieron causa común con el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo, eso tiene que cambiar y hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio transformador. Esto no es improvisado, desde el inicio de esta administración Argentina ha tomado iniciativas claras y coherentes con los valores que hoy nos congregan, firmamos el memorándum de entendimiento por la democracia y la libertad entre Argentina e Israel, declaramos como organizaciones terroristas a Hamás, a la Guardia Revolucionaria de Irán, en los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana.

Convertimos a la Argentina en el primer país sudamericano en presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto sino porque nuestros países son hermanos en el dolor. La Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán, según pudo determinar la Justicia argentina, y al día de hoy aún pedimos justicia.

Y por último reiteramos nuestra voluntad de trasladar la Embajada argentina a Jerusalén apenas las condiciones lo permitan, lo consideramos necesario, pero sobre todo justo. Tal como nos enseñan las sagradas escrituras, el mundo se sostiene sobre tres cosas: la justicia, la verdad y la paz. Ese es el hemisferio americano que queremos construir juntos. ¡Viva la libertad, carajo! y Am Israel Jai."