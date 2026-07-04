La proyección de Karina Milei en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027: “El objetivo es que mi hermano sea reelecto”

La funcionaria y hermana del presidente inauguró la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en Misiones Foto: La Libertad Avanza

Karina Milei proyectó las elecciones presidenciales en el marco de la inauguración de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en Misiones. La conductora de la Secretaría General de la Presidencia dijo que el objetivo del espacio político es que su hermano Javier Milei sea reelecto en 2027.

Este sábado 4 de julio, se inauguró la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en Misiones. Entre otras cosas, Karina Milei tomó la palabra para referirse a las elecciones presidenciales del próximo año. “Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo”, introdujo.

La secretaria general de Presidencia proyectó la reelección de su hermano Javier Milei. Foto: La Libertad Avanza

Además, sostuvo que la Escuela de Dirigentes inaugurada forma parte de la consolidación del partido en las provincias. “La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”, precisó.

“Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”, aseguró la secretaria general de la Presidencia durante su discurso. “Muchísimas gracias y a ponerse a trabajar. Sigamos pintando el país de violeta”, cerró.

El acto se llevó a cabo en Hotel Julio César de la ciudad de Posadas, donde la funcionaria encabezó el lanzamiento junto al presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem; Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza Misiones y legislador provincial; el diputado nacional Diego Hartfield; y la diputada nacional Maura Gruber.

Cabe resaltar que además del lanzamiento formal de la Escuela, Karina Milei encabezó un encuentro con dirigentes provinciales para concretar el avance en la organización territorial de La Libertad Avanza en la provincia.

Qué dijo Martín Menem posterior al discurso de Karina Milei

Le agradeció a Karina Milei en el armado nacional del partido y destacó los avances conseguidos desde la llegada de los libertarios al Gobierno: “Primero, el agradecimiento a Karina Milei por continuar apuntalando a La Libertad Avanza en cada rincón de la Argentina. Todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso”, recalcó Menem.

Luego convocó a los nuevos dirigentes a prepararse para defender el proyecto político del presidente Milei. “Empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo”, dijo.