El detalle en la habitación de Lionel Messi que se volvió viral: un guiño a Qatar para buscar “la cuarta” en el Mundial 2026

El astro argentino durmió en la habitación 201 durante el último mundial

La Selección Argentina ya está en Kansas y empieza a filtrarse los detalles de la convivencia de cara al Mundial 2026. En ese contexto, una imagen vinculada a Lionel Messi se volvió viral y alimentó la ilusión de los hinchas: el capitán se alojará en la habitación 202, un número que rápidamente dio lugar a comparaciones con lo ocurrido en Qatar y encendió las hipótesis místicas.

En la Copa del Mundo de 2022, el rosarino había ocupado la habitación 201. La elección dio rienda suelta a los hombres sensibles: la suma del número (2+0+1) daba 3, haciendo alusión a la ansiada conquista que los dirigidos por Scaloni buscarían en Doha.

Por qué la habitación de Messi se volvió viral: no tiene que ver con su compañero

Esta vez, el número también invita a jugar con la simbología. Si se suman las cifras de la habitación en Kansas (2+0+2), el resultado es 4, exactamente la estrella que el equipo de Lionel Scaloni buscará sumar en Norteamérica.

Las puertas de las habitaciones que ocupó Lionel Messi en Qatar 2022 (201) y en Kansas 2026 (202), un guiño que los hinchas relacionan con las estrellas del seleccionado argentino.

Más allá de la mística, hay otra decisión que se repite respecto a Qatar: Messi concentrará solo. Desde la salida de Sergio “Kun” Agüero del seleccionado, el capitán dejó de compartir habitación, una dinámica que el cuerpo técnico mantiene para priorizar su descanso.

Aun así, en la práctica, el cuarto del capitán suele ser un punto de encuentro constante para el plantel. El mate y el truco forman parte de la rutina diaria, y ese espacio se convierte en uno de los epicentros de la convivencia interna.

En ese sentido, Messi no estará aislado. Muy cerca suyo, en la habitación 203, se alojarán Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, dos de sus compañeros más cercanos dentro del grupo y piezas clave en la estructura del equipo.

El predio en Kansas donde se prepara la Albiceleste

La delegación se instaló en el Sporting KC Training Centre, un complejo de alto rendimiento donde el plantel completará su preparación. El predio cuenta con cinco canchas, instalaciones de última generación y áreas específicas para el análisis táctico.

El predio de Kansas donde la Selección argentina realiza su preparación final antes del Mundial 2026, con instalaciones de primer nivel y cinco canchas de entrenamiento.

El gimnasio, con aproximadamente 1.200 metros cuadrados, combina equipamiento de fuerza con espacios diseñados para trabajos físicos y velocidad. La infraestructura apunta a sostener la exigencia de un torneo que será largo y demandante.

Además, la ubicación elegida responde a cuestiones logísticas. Argentina disputará uno de sus partidos de fase de grupos en Kansas y los otros en Dallas, lo que reduce el desgaste por traslados.

La agenda de Argentina antes del debut y el calendario completo del Grupo J

En la antesala del estreno, la Selección argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos que servirán como puesta a punto final. El primero será el sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 102.000 espectadores. Luego, el martes 9 enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, otro escenario de gran magnitud dentro del circuito universitario.

Ya en competencia oficial, el debut en el Grupo J está programado para el 16 de junio a las 22 (hora argentina) frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, sede de los Kansas City Chiefs de la NFL. El segundo compromiso será el 22 de junio a las 14 ante Austria en el Dallas Stadium, mientras que el cierre de la fase de grupos llegará el 27 de junio a las 23 contra Jordania, nuevamente en Texas.

En paralelo, la FIFA estableció el 15 de junio como fecha límite para que los seleccionados puedan realizar cambios en sus listas definitivas, un margen que los cuerpos técnicos suelen aprovechar para ajustes de último momento.