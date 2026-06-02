Expo Auto Chino 2026: fechas, precios de las entradas y marcas que estarán en el evento de la industria automotriz

La Expo Auto Chino 2026 se realizará del 2 al 4 de octubre en el predio BA Ferial Costa Salguero. Foto: Auto China 2026

La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los eventos automotrices más esperados de 2026. Del 2 al 4 de octubre, el predio BA Ferial Costa Salguero será escenario de Expo Auto Chino, el primer salón del automóvil de la Argentina dedicado exclusivamente a las marcas del gigante asiático, una industria que gana cada vez más terreno en el mercado local gracias a su apuesta por la electrificación, innovación y una propuesta de valor cada vez más competitiva.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Mundo Ticket, con un valor general de $30.000. Cada persona podrá adquirir hasta seis tickets por jornada para asistir a una exposición que promete reunir en un solo espacio la mayor oferta de vehículos chinos disponible actualmente en el país.

Expo Auto Chino 2026: qué se podrá ver en la muestra automotriz

La exposición ocupará más de 12.000 metros cuadrados de pabellones cubiertos y ofrecerá una experiencia integral para los visitantes. Además de exhibiciones de automóviles, habrá espacios dedicados a lanzamientos de modelos, nuevas tecnologías y propuestas interactivas diseñadas para que el público pueda conocer en profundidad las características y prestaciones de cada vehículo.

Las entradas de la Expo Auto Chino 2026 se encuentran disponibles en Mundo Ticket con un valor de $30.000. Foto: BA Ferial

La iniciativa llega en un momento de transformación para el sector automotor. En los últimos años, las marcas chinas dejaron de ser una novedad para convertirse en protagonistas de un mercado que busca alternativas más accesibles, eficientes y tecnológicas. SUVs, pick-ups, modelos híbridos y eléctricos forman parte de una oferta que amplía las opciones para los consumidores argentinos y contribuye a modificar viejos prejuicios sobre calidad y confiabilidad.

Marcas chinas de autos en Argentina: cuáles participarán del evento

Entre las automotrices que participarán del evento figuran BAIC, Changan, Chery, Dongfeng, Geely, Great Wall Motors, Jetour, Maxus y MG Motor, entre otras. Los organizadores anticiparon que en las próximas semanas podrían sumarse nuevos fabricantes, ampliando aún más la propuesta.

Las marcas chinas dejaron de ser una novedad para convertirse en protagonistas del mercado automotriz. Foto: Auto China 2026

Según explicó Nicolás Coppo, director de Dispar, empresa organizadora de la exposición, el objetivo es crear un ámbito que reúna toda la oferta disponible en un mismo lugar y facilite el encuentro entre las marcas y los potenciales compradores.

“Expo Auto Chino nace para brindar un espacio único que reúna toda la oferta disponible en un solo lugar. Detectamos que el público argentino necesitaba conocer más de cerca estas marcas, y que las automotrices también buscaban una plataforma para afianzar su vínculo con los clientes”, indicó el directivo.

Turismo en Buenos Aires: una experiencia para conocer el futuro de la movilidad

Más allá de su perfil comercial, Expo Auto Chino se perfila como una atractiva salida para quienes disfrutan de las tendencias tecnológicas y los grandes eventos. La posibilidad de recorrer decenas de modelos, conocer innovaciones vinculadas a la movilidad eléctrica y descubrir hacia dónde se dirige la industria convierte a la muestra en una propuesta ideal para sumar a la agenda de actividades en Buenos Aires durante el primer fin de semana de octubre.

Los organizadores de la Expo Auto Chino 2026 anticiparon que podrían sumarse nuevos fabricantes al evento exclusivo. Foto: Auto China 2026

La organización apunta a que el evento funcione como una herramienta concreta para facilitar la decisión de compra, acercando información especializada y permitiendo el contacto directo entre las marcas y potenciales clientes.

Con este primer salón dedicado exclusivamente a las automotrices chinas, Argentina se suma a una tendencia global que refleja el creciente protagonismo del gigante asiático en la industria automotriz. Un fenómeno que, lejos de ser pasajero, promete consolidarse en los próximos años y redefinir el mapa de la movilidad en la región.

Dónde queda la Expo Auto Chino 2026 y cómo llegar desde Buenos Aires

El complejo BA Ferial Costa Salguero se encuentra en Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, a orillas del Río de la Plata, en una zona de fácil acceso desde distintos puntos de la ciudad.

En auto

Desde el centro porteño : se puede acceder rápidamente por la Autopista Illia, bajando hacia la Costanera Norte.

Desde zona norte (Vicente López, San Isidro): ingreso directo por Av. Lugones y Costanera.

Desde zona sur: conexión por autopistas hacia Puerto Madero y luego Costanera.

El predio cuenta con estacionamiento, aunque en eventos masivos suele ser limitado.

En colectivo

Varias líneas de colectivo te dejan cerca del predio:

8 (una de las más usadas desde Retiro)

33

37

45

160

En tren o subte