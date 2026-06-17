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Habló la vicepresidenta del Banco Mundial tras la garantía otorgada a la Argentina: “Es un puente para que acceda al mercado de capitales”

Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial, elogió el programa económico del gobierno de Javier Milei y explicó la garantía otorgada a la Argentina.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Banco Mundial. Foto: REUTERS
Banco Mundial. Foto: REUTERS
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La vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, respaldó con firmeza el programa de reformas macroeconómicas que aplica el gobierno de Javier Milei. Antes de reunirse con el ministro Luis Caputo en el Palacio de Hacienda, la funcionaria analizó los alcances de la garantía de US$2000 millones y destacó el rumbo fiscal en diálogo con Infobae.

La alta ejecutiva de la entidad financiera mantendrá un encuentro formal en Buenos Aires para coordinar el lanzamiento de una nueva estrategia bilateral que se extenderá por los próximos ocho años. Al evaluar la herramienta financiera aprobada, Cordeiro Guerra precisó: “Lo interesante sobre esta garantía es que para Argentina en este momento, es un puente de financiamiento. Es una ruta alternativa para que Argentina acceda a los mercados de capitales”.

Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial
Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial Foto: RedBoing

El apoyo de la entidad excede la sintonía ideológica entre Luis Caputo y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, ya que responde a un plan de largo plazo enfocado en el desarrollo regulatorio. Al respecto, la funcionaria formada en Harvard y el MIT explicó: “El Banco está realmente enfocado en brindar dignidad humana a las personas. No hay nada que brinde dignidad como un empleo. Y entonces estamos invirtiendo para poder crear más y mejores empleos. Y lo hacemos a través de tres pilares, que el presidente Ajay Banga ha fijado como prioridad”.

En su diagnóstico sobre estos dos primeros años de gestión de Milei, la representante ponderó el déficit cero, la caída de la inflación y el mantenimiento del gasto social. Para graficar el esquema de crecimiento de la economía local a través de rubros como la minería, la energía y el agronegocio, Cordeiro Guerra recurrió a una analogía mecánica exacta: “Voy a traer una analogía aquí, que es el motor de un auto. Todo el mundo está mirando al motor. analizando como funciona, que lo hace crecer, qué lo impulsa, qué le falta... Pero el punto es simple: una vez que el motor funciona, todo el auto avanza. Entonces esto es lo que vemos, el enfoque del país puesto en descifrar el motor de crecimiento, este donde este”.

Javier Milei y el titular del Banco Mundial, Ajay Banga. Foto: NA

Finalmente, la economista desestimó que la campaña presidencial o las disputas políticas del 2027 logren paralizar las transformaciones de fondo o alterar el rumbo estructural. Las autoridades del organismo confían en el compromiso demostrado por el Gobierno y concluyó: “Lo que es importante desde la perspectiva del banco es apoyar este modelo de crecimiento estructural. Que va más allá de un ciclo electoral. Por eso nuestra estrategia es de ocho años. No es una agenda de gobierno. Es una agenda de país”.

Banco MundialGobiernoEconomía argentina
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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