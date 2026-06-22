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El Gobierno designó a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa

Reemplazará a Javier Lanari. Desde 2023, el flamante funcionario se desempeñó al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El Gobierno designó a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa.
El Gobierno designó a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa. Foto: Presidencia
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó a través de su cuenta de X que el Gobierno designó a Fabián Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa, reemplazando a Javier Lanari.

“Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”, escribió el funcionario.

Luego, la cuenta oficial de la Vocería Presidencial también anunció la llegada de Fernández, la cual -según el texto oficial- se enmarca “en una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina”.

El Gobierno designó a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa. Foto: Captura X

“Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido”, señala el comunicado.

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Quién es Fabián Fernández

Según indicaron desde Vocería, Fernández es especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa. Además, durante más de una década “integró y acompañó distintos equipos de gestión”.

Desde 2023, el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno se desempeñó al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF.

En esa línea, el CEO de YPF, Horacio Marín, celebró su designación: “Gracias presidente por elegir a uno de mis mejores colaboradores para que lleve adelante esta tarea, Fabián es un gran profesional, comprometido y muy responsable. Felicitaciones en esta nueva etapa!“, escribió en redes sociales.

El Gobierno designó a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa. Foto: Captura X

“Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina”, señala el comunicado.

En tanto, el Gobierno afirmó que la incorporación de Fernández “contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido”.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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