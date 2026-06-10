El histórico aval de la Cámara Nacional Electoral que te permitirá proponer tus propias leyes: de qué se trata la nueva prueba piloto

Cámara Nacional Electoral

Las autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) dictaron una resolución unánime que habilita la recolección de adhesiones ciudadanas a través de dispositivos electrónicos para los proyectos de ley de iniciativa popular. La medida judicial permite el uso de herramientas tecnológicas modernas en los mecanismos de democracia directa regulados por la Constitución Nacional y de esta manera, una organización no gubernamental coordinará la primera experiencia piloto bajo el control estricto del tribunal.

La resolución firmada por los magistrados Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas otorgó el aval formal a la organización Plan País Argentina para poner en marcha la estructura digital. La plataforma funcionará como una alternativa moderna que complementará las planillas tradicionales impresas que exige la Ley 24.747 y las firmas electrónicas tendrán validez legal para el trámite parlamentario ante la Cámara de Diputados.

Los usuarios podrán estampar su proyecto directamente sobre las pantallas de sus teléfonos celulares, tablets o computadoras personales mediante el uso del dedo o de un lápiz óptico. El sistema informático capturará el trazo de forma idéntica al soporte físico para luego almacenar la información mediante la tecnología blockchain, por lo que los inspectores judiciales contarán con un registro inalterable para fiscalizar el origen de los apoyos estatales.

Jueces de la Cámara Nacional Electoral

Requisitos de seguridad: cómo se verificará la identidad de los firmantes de los proyectos por iniciativa popular

La Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales realizó una audiencia técnica integral antes de autorizar la vigencia del software. Los especialistas determinaron que el procedimiento digital ofrece garantías de confiabilidad muy superiores a los mecanismos tradicionales y estos serán los controles obligatorios integrados en la plataforma:

Validación biométrica facial: el sistema escaneará el rostro del usuario en tiempo real para comprobar su identidad.

Prueba de vida digital: el software exigirá movimientos específicos para evitar fraudes o suplantaciones de identidad con fotografías estáticas.

Control del Documento Nacional de Identidad: la base de datos cruzará el número de DNI con los padrones oficiales de la Cámara Nacional Electoral.

Códigos de uso único (OTP): el firmante deberá ratificar su casilla de correo electrónico mediante una clave numérica descartable.

Mecanismos criptográficos: cada adhesión individual contará con un cifrado de alta seguridad para asegurar su inmutabilidad en la red.

Filtro del padrón nacional: el programa rechazará automáticamente a las personas que no reúnan las condiciones legales para votar.

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral fundamentaron su decisión en base a los resultados positivos que reportaron algunos países europeos en la materia. Las planillas informativas del expediente mencionaron los casos exitosos de Alemania, España, Estonia, Finlandia y Letonia en materia de trazabilidad ciudadana y por este motivo es que el tribunal consideró que las limitaciones instrumentales del pasado no pueden frenar el ejercicio de un derecho constitucional de rango superior.

La equivalencia funcional entre la firma de puño y letra digital y la manuscrita tradicional cuenta con el respaldo normativo de la Ley de Firma Digital de la República Argentina. Los magistrados recordaron que la jurisprudencia de los diferentes fueros ya asimila ambos soportes cuando la tecnología utilizada garantiza la autenticidad total del emisor. Por ende, la prueba piloto se inscribe dentro de una política institucional de largo plazo orientada a modernizar los procesos burocráticos de la justicia electoral.