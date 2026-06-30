Por segunda vez: renunció Antonio José Mauad a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

Antonio José Mauad, Servicio Meteorológico Nacional. Foto: SMN.

El director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Antonio José Mauad, presentó nuevamente su renuncia al cargo, al que había regresado en febrero de este año luego de que el organismo permaneciera acéfalo desde agosto de 2025, cuando él mismo había dimitido por primera vez.

Según indicaron fuentes del Ministerio de Defensa, del que depende el SMN, la salida de Mauad, de 72 años y excombatiente condecorado de la Guerra de Malvinas, se oficializaría este miércoles 1° de julio, cuando también sería anunciado su reemplazante.

Mauad había asumido la conducción del organismo en enero de 2025, pero renunció ocho meses después. Tras permanecer vacante durante varios meses, la dirección del SMN volvió a quedar en sus manos en febrero de 2026, cuando fue designado por un período de cuatro años como director ad honorem.

Antonio José Mauad, Servicio Meteorológico Nacional. Foto: SMN.

Cuándo presentó la renuncia

La nueva renuncia fue presentada el viernes pasado, en medio de un proceso de recortes presupuestarios, reducción de personal y una profunda reestructuración del organismo, situación que derivó en protestas y medidas de fuerza por parte de los trabajadores.

Desde la llegada del Gobierno de Javier Milei, el SMN redujo su planta de personal en 121 empleados entre 2023 y 2025, a los que se sumaron otros 140 desvinculados hasta el 16 de abril de este año.

El organismo cumple funciones estratégicas para el país, como la emisión de alertas tempranas por fenómenos meteorológicos extremos, la coordinación con los organismos de defensa civil y la elaboración de información clave para sectores como el agro, la navegación y la aviación.

Además, el plan de reestructuración impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, contempla la salida de 30 trabajadores civiles en condiciones de jubilarse, 15 militares retirados y otros 20 agentes que pasarán a disponibilidad. De concretarse, la planta civil del SMN quedaría reducida a 590 personas.

En este contexto, el Centro Argentino de Meteorólogos difundió una carta pública en la que reclamó al Poder Ejecutivo la designación de un nuevo director y pidió “garantizar la continuidad institucional del organismo y fortalecer los servicios meteorológicos que brinda a toda la sociedad”.

“El SMN ha atravesado reiterados cambios e incertidumbres en su conducción. Designaciones, renuncias y reestructuraciones sucesivas han generado un escenario de inestabilidad institucional incompatible con las responsabilidades estratégicas que el organismo tiene para el país”, sostiene el documento.

El Centro Argentino de Meteorólogos difundió una carta pública. Foto: Centro Argentino de Meteorólogos

Asimismo, la entidad advirtió que “la estabilidad institucional del Servicio Meteorológico Nacional no puede seguir postergándose”, y consideró que la sucesión de cambios en la conducción “evidencia la ausencia de una política sostenida para una institución estratégica del Estado”.