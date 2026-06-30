Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Por segunda vez: renunció Antonio José Mauad a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

Antes de su nueva renuncia, Mauad había asumido la conducción del organismo en enero de 2025, pero dejó el cargo ocho meses después. Luego de que la dirección del SMN permaneciera vacante durante varios meses, volvió a ser designado en febrero de 2026 como director ad honorem por un período de cuatro años.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Antonio José Mauad, Servicio Meteorológico Nacional.
Antonio José Mauad, Servicio Meteorológico Nacional. Foto: SMN.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Antonio José Mauad, presentó nuevamente su renuncia al cargo, al que había regresado en febrero de este año luego de que el organismo permaneciera acéfalo desde agosto de 2025, cuando él mismo había dimitido por primera vez.

Según indicaron fuentes del Ministerio de Defensa, del que depende el SMN, la salida de Mauad, de 72 años y excombatiente condecorado de la Guerra de Malvinas, se oficializaría este miércoles 1° de julio, cuando también sería anunciado su reemplazante.

Mauad había asumido la conducción del organismo en enero de 2025, pero renunció ocho meses después. Tras permanecer vacante durante varios meses, la dirección del SMN volvió a quedar en sus manos en febrero de 2026, cuando fue designado por un período de cuatro años como director ad honorem.

Antonio José Mauad, Servicio Meteorológico Nacional. Foto: SMN.

Cuándo presentó la renuncia

La nueva renuncia fue presentada el viernes pasado, en medio de un proceso de recortes presupuestarios, reducción de personal y una profunda reestructuración del organismo, situación que derivó en protestas y medidas de fuerza por parte de los trabajadores.

Contenido Recomendado

El Congreso de España votó a favor de pedir la renuncia de Pedro Sánchez o que se someta a una moción de censura

El Congreso de España votó a favor de pedir la renuncia de Pedro Sánchez o que se someta a una moción de censura

Nuevo golpe deportivo para el club de Boedo:Gustavo Álvarez renunció como DT de San Lorenzo

Nuevo golpe deportivo para el club de Boedo: Gustavo Álvarez renunció como DT de San Lorenzo

Desde la llegada del Gobierno de Javier Milei, el SMN redujo su planta de personal en 121 empleados entre 2023 y 2025, a los que se sumaron otros 140 desvinculados hasta el 16 de abril de este año.

El organismo cumple funciones estratégicas para el país, como la emisión de alertas tempranas por fenómenos meteorológicos extremos, la coordinación con los organismos de defensa civil y la elaboración de información clave para sectores como el agro, la navegación y la aviación.

Además, el plan de reestructuración impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, contempla la salida de 30 trabajadores civiles en condiciones de jubilarse, 15 militares retirados y otros 20 agentes que pasarán a disponibilidad. De concretarse, la planta civil del SMN quedaría reducida a 590 personas.

En este contexto, el Centro Argentino de Meteorólogos difundió una carta pública en la que reclamó al Poder Ejecutivo la designación de un nuevo director y pidió “garantizar la continuidad institucional del organismo y fortalecer los servicios meteorológicos que brinda a toda la sociedad”.

“El SMN ha atravesado reiterados cambios e incertidumbres en su conducción. Designaciones, renuncias y reestructuraciones sucesivas han generado un escenario de inestabilidad institucional incompatible con las responsabilidades estratégicas que el organismo tiene para el país”, sostiene el documento.

El Centro Argentino de Meteorólogos difundió una carta pública. Foto: Centro Argentino de Meteorólogos

Asimismo, la entidad advirtió que “la estabilidad institucional del Servicio Meteorológico Nacional no puede seguir postergándose”, y consideró que la sucesión de cambios en la conducción “evidencia la ausencia de una política sostenida para una institución estratégica del Estado”.

RenunciaServicio Meteorológico Nacional
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Histórico avance de la Fuerza Aérea Argentina:pilotos nacionales ya vuelan solos los F-16

    Histórico avance de la Fuerza Aérea Argentina: pilotos nacionales ya vuelan solos los F-16

  2. Video:así fue la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, tras la salida del Gobierno de Manuel Adorni

    Video: así fue la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, tras la salida del Gobierno de Manuel Adorni

  3. Javier Milei se mostró confiado para las elecciones 2027:“Los mercados están viendo que vamos a reelegir”

    Javier Milei se mostró confiado para las elecciones 2027: “Los mercados están viendo que vamos a reelegir”

  4. Qué es el nuevo mega plan de inversiones extranjeras y de qué se trata el acuerdo con los fondos buitre:los dos proyectos que busca aprobar Milei

    Qué es el nuevo mega plan de inversiones extranjeras y de qué se trata el acuerdo con los fondos buitre: los dos proyectos que busca aprobar Milei

  5. Ante la inminente salida de Manuel Adorni, el lunes asumiría Diego Santilli como jefe de Gabinete

    Ante la inminente salida de Manuel Adorni, el lunes asumiría Diego Santilli como jefe de Gabinete
Lo último
También podría interesarte
Política

Video:así fue la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, tras la salida del Gobierno de Manuel Adorni

Conferencia de Prensa | Adrian Ravier - 30.06.2026

Por segunda vez:renunció Antonio José Mauad a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

Asume Diego Santilli:los principales desafíos en su nuevo rol como Jefe de Gabinete

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones en Perú:“La libertad avanza en toda América Latina”

Economía

“Efecto serrucho” en la economía:cuáles fueron los rubros que más y menos crecieron en abril

“Efecto serrucho” en la economía: cuáles fueron los rubros que más y menos crecieron en abril

ANSES confirmó el aumento de jubilaciones y asignaciones familiares para julio 2026:cuáles son los nuevos montos

Calendario ANSES en julio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 7, 8 y 9

Cuenta DNI en julio 2026:todos los descuentos, los nuevos topes y los beneficios para las vacaciones de invierno

Internacionales

Tensión en Medio Oriente:Irán desmiente a Trump y niega negociaciones con EEUU por su programa nuclear

Tensión en Medio Oriente: Irán desmiente a Trump y niega negociaciones con EEUU por su programa nuclear

Ucrania atacó dos puentes estratégicos de Rusia en Crimea y Zaporiyia para frenar su logística militar

Escasez de alimentos, desplazados y servicios colapsados:advierten por una grave crisis humanitaria tras los terremotos en Venezuela

Los Silos, de ícono cultural a morgue improvisada tras el peor terremoto en un siglo en Venezuela