El cargo maldito de la política argentina: Chacho” Álvarez y otros vicepresidentes que dejaron una marca tras sus renuncias

Vicepresidentes que renunciaron al cargo Foto: Wikipedia

En la Argentina, la vicepresidencia suele parecer un lugar silencioso, protocolar y casi decorativo. Sin embargo, la historia demuestra todo lo contrario: estar a un paso del sillón de Rivadavia puede ser una posición tan incómoda como decisiva. El vicepresidente preside el Senado y reemplaza al presidente en caso de ausencia, muerte, renuncia, destitución o incapacidad, según establece la Constitución Nacional.

Pero hay un dato que vuelve todavía más particular a este cargo: la Constitución argentina no prevé un mecanismo directo para reemplazar a un vicepresidente cuando deja su puesto antes de terminar el mandato. Por eso, cada renuncia no solo abrió una crisis política, sino también un vacío institucional que muchas veces acompañó al Gobierno hasta el final del período.

Cinco renuncias que sacudieron a la Casa Rosada

La historia registra cinco vicepresidentes argentinos que renunciaron a su cargo: Alejandro Gómez, Vicente Solano Lima, Víctor Martínez, Eduardo Duhalde y Carlos “Chacho” Álvarez. Cada caso tuvo su propio contexto, pero todos dejaron una foto reveladora de las tensiones internas del poder.

Vicepresidentes que renunciaron al cargo Foto: Wikipedia

El primero de esa lista fue Alejandro Gómez, vicepresidente de Arturo Frondizi, quien dejó el cargo en 1958 por diferencias políticas profundas con el presidente. Su salida se produjo apenas meses después de haber asumido y se convirtió en una señal temprana de la fragilidad que atravesaba al gobierno desarrollista.

Vicepresidentes que renunciaron al cargo Foto: Wikipedia

Años más tarde, en 1973, Vicente Solano Lima renunció junto con el presidente Héctor Cámpora. Aquella decisión tuvo un objetivo político preciso: permitir una nueva elección presidencial sin las proscripciones que habían condicionado la vida democrática argentina durante años. En esos comicios fue elegido Juan Domingo Perón, quien volvió a la Presidencia después de un largo exilio.

Cuando la renuncia se volvió una señal de época

En 1989, Víctor Martínez, vicepresidente de Raúl Alfonsín, dejó el cargo en el marco de la entrega anticipada del poder a Carlos Menem. La hiperinflación, la crisis social y el desgaste político aceleraron una transición que marcó el final anticipado del primer gobierno democrático tras la dictadura.

Vicepresidentes que renunciaron al cargo Foto: Wikipedia

Dos años después, en 1991, Eduardo Duhalde renunció a la vicepresidencia de Carlos Menem para asumir como gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo para el que había sido elegido. Su salida no respondió a una ruptura dramática con el presidente, sino a una estrategia política que lo consolidaría como uno de los dirigentes más influyentes del peronismo bonaerense.

Vicepresidentes que renunciaron al cargo Foto: Wikipedia

El caso más recordado de la historia reciente fue el de Carlos “Chacho” Álvarez, quien renunció en el año 2000 durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Su salida expuso las grietas de la Alianza y anticipó la crisis política que terminaría estallando con fuerza en diciembre de 2001.

Vicepresidentes que llegaron a la Presidencia

No todos los vicepresidentes quedaron asociados a la renuncia. Algunos llegaron al máximo cargo por crisis, muertes o salidas anticipadas de los presidentes. Entre ellos aparecen nombres claves como Carlos Pellegrini, quien asumió tras la renuncia de Miguel Juárez Celman en 1890, en medio de la Revolución del Parque y una grave crisis económica.

También sucedieron en la Presidencia José Evaristo Uriburu, José Figueroa Alcorta, Victorino de la Plaza, Ramón Castillo e Isabel Perón, entre otros casos históricos. La lista confirma que la vicepresidencia, aunque muchas veces parezca relegada, puede convertirse de un día para el otro en el centro absoluto del poder.

El puesto que incomoda a todos

La vicepresidencia argentina tiene una paradoja difícil de resolver: es un cargo con enorme peso institucional, pero con escaso margen propio de acción. Su función concreta es presidir el Senado, votar solo en caso de empate y reemplazar al presidente si corresponde. Esa arquitectura institucional suele dejar al vice en una zona gris: demasiado cerca del poder para ser irrelevante, pero demasiado lejos de la toma diaria de decisiones para gobernar.

Esa tensión explica por qué el vínculo entre presidente y vicepresidente fue, muchas veces, un terreno minado. La historia argentina está llena de fórmulas que nacieron como alianzas electorales y terminaron convertidas en duelos políticos. Desde los desacuerdos entre Sarmiento y Adolfo Alsina hasta los conflictos más recientes, el segundo lugar del Ejecutivo fue escenario de ambiciones, silencios, traiciones y rupturas.