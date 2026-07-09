Los seis futbolistas nacidos en Francia que eligieron jugar para Marruecos en el Mundial 2026

Futbolistas marroquíes en el Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Marruecos se enfrenta a Francia por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium, ubicado en la ciudad de Foxborough en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. El partido trae consigo cuestiones no solo futbolísticas: el 73% de los jugadores marroquíes convocados a esta Copa del Mundo nacieron en otros países y seis de ellos tienen origen francés.

Sin embargo, la gran mayoría de los futbolistas decidieron jugar para Marruecos porque sus padres nacieron en ese país o porque también se criaron e hicieron su vida allí. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no obliga a los jugadores a unirse a un país en particular, el deportista puede elegirlo en base a los siguientes puntos:

Ascendencia familiar como en el caso de los jugadores marroquíes.

Lugar de nacimiento : muchos jugadores nacieron en un país de manera fortuita, pero a pesar de no tener familia allí ni estar directamente conectado con el mismo, han decidido jugar para la selección de esa nación.

Residencia: aquellos jugadores que no nacieron en el país ni tienen descendientes, podrán jugar en la nación elegida si vivieron al menos cinco años seguidos luego de cumplir 18.

Qué jugadores de la Selección Marroquí nacieron en Francia

Los jugadores marroquíes que se encuentran disputando el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México hoy se enfrentan a uno de los grandes candidatos, la Francia de Kylian Mbapée. Seis de ellos nacieron en el país galo y vivieron toda su infancia allí.

Ahora bien, a la hora de decidir a qué país representar de manera internacional a nivel futbolístico, se quedaron con la nación de sus padres. Este es el caso de Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Issa Diop, Redouane Halhal, Ayyoub Bouaddi y Gessime Yassine.

Neil El Aynaoui (25) en el estadio MetLife jugando contra Brasil. Foto: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

Neil El Aynaoui

El deportista de 25 años nació en la ciudad de Nancy en julio de 2001. De hecho, empezó a jugar en la academia juvenil A.S. Nancy a los 8 años y luego se mudó a Barcelona. Sus padres son marroquíes y fue convocado para representar a la Selección del país africano en 2023.

Ayyoub Bouaddi

El caso de Ayyoub Bouaddi es particular. El joven futbolista de 18 años nació en octubre de 2007 en la ciudad de Senlis. Su carrera la inició en Francia y, de hecho, jugó para la Selección de este país en las categorías sub-16, sub-17, sub-18 y sub-20. Pero, a inicios de este año, tomó la decisión de cambiar de Selección para conectarse con su ascendencia marroquí.

Ayyoub Bouaddi en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Foto: Kyodo via Reuters Connect

Samir El Mourabet

Nació en Estrasburgo en octubre de 2005. Y como Boauddi jugó en la categoría sub-19 futsal de Francia, pero, al poco tiempo, comunicó su intención de jugar para Marruecos y desde el 2023 es parte del Seleccionado.

Samir El Mourabet jugó en el sub-19 de futsal de Francia. Foto: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

Issa Diop

El jugador de 29 años nació en la ciudad de Toulouse de madre marroquí y padre senegalés. Es decir, que, en este caso, podía jugar tanto para Francia como para Marruecos o Senegal. El deportista participó en las categorías menores de la selección francesa, pero luego se decidió por Marruecos.

Issa Diop nació en Toulouse. Foto: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

Gessime Yassine

El delantero de 20 años nació en noviembre de 2005 en la ciudad francesa de Salon-de-Provence. Su elección fue instantánea. Al ser internacional, comenzó a portar la camiseta de Marruecos por su ascendencia y en honor a sus familiares.

Gessime Yassine tiene 20 años. Foto: Jose Breton via Reuters Connect

Redouane Halhal

Nació en la ciudad de Montpellier y toda su carrera infantil la desarrolló en Francia, pero al cumplir la mayoría de edad eligió Marruecos para representar al país a nivel internacional.