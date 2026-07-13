VIDEO| Con fustas y piedras, un grupo de jinetes agredió a corredores durante una competencia en Río Negro: “Jamás vi algo así”

Escándalo y violencia en una carrera: jinetes atacaron a corredores y les exigieron dinero para pasar. Foto: Captura de video X / @BiondiniCesar.

La tradicional competencia de trail Doble Apolo, disputada este domingo en Paso Córdoba, en la ciudad rionegrina de General Roca, quedó envuelta en un escándalo luego de que un grupo de personas a caballo interceptara a los participantes, los agrediera y, según denunciaron, les exigiera dinero para permitirles continuar el recorrido.

El hecho ocurrió apenas comenzada la prueba y fue registrado por distintos participantes y testigos en video. Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales, donde despertaron una fuerte ola de repudio por la violencia ejercida contra los atletas.

Escándalo y violencia en una carrera: jinetes atacaron a corredores y les exigieron dinero para pasar. Video: X / @BiondiniCesar.

Uno de los testigos del episodio, que cumplía funciones como camera runner durante la competencia, expresó su indignación a través de sus redes sociales y describió la situación vivida por los corredores.

“Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más. En el kilómetro 2 de la ruta de la Doble Apolo, lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente”. Además, reclamó que el episodio tenga consecuencias judiciales. “No a la violencia. La naturaleza es de todos. Que la Justicia se haga cargo”.

El video que desató una ola de indignación

Las imágenes del ataque se multiplicaron en las redes sociales y generaron cientos de comentarios de usuarios que repudiaron lo ocurrido.

Entre las reacciones más destacadas aparecieron mensajes como: “¿Qué nos pasa como sociedad? Hay que estar bastante mal de la cabeza para reaccionar así”; “Primero los permisos y luego disfrutar del deporte. La reacción de los de a caballo es injustificada y de bárbaros”; y “¿Por qué esa violencia? Solo corren, no dañan nada”.

El episodio sorprendió tanto a los corredores como al público presente, ya que la Doble Apolo es una de las competencias de trail más tradicionales de la región.

La organización presentará una denuncia

Tras lo sucedido, los organizadores confirmaron que este lunes realizarán una presentación judicial junto a corredores y funcionarios municipales para intentar identificar a los responsables de las agresiones.

Escándalo y violencia en una carrera: jinetes atacaron a corredores y les exigieron dinero para pasar. Foto: Captura de video X / @BiondiniCesar.

“Mañana vamos a la Justicia a denunciar con corredores y funcionarios municipales. Tenemos los permisos de Vialidad Rionegrina y del Municipio, pagamos el permiso del Área Protegida y los adicionales de la Policía. Tenemos todo en regla”, aseguraron en declaraciones a LM Cipolletti.

Además, remarcaron que la prueba se organiza desde hace 18 años y que, aunque en ediciones anteriores habían recibido amenazas, nunca habían atravesado una situación de semejante magnitud. “Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá”.

La denuncia buscará esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a quienes participaron de las agresiones, en un caso que volvió a poner en discusión la seguridad de las competencias deportivas al aire libre y la convivencia con los habitantes de las zonas donde se desarrollan estos eventos.