La historia detrás de la Marcha de las Malvinas: el himno que une memoria, soberanía y emoción argentina

Islas Malvinas Foto: Reuters

Cada 2 de abril, cuando la Argentina recuerda a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, una melodía vuelve a sonar con una fuerza que atraviesa generaciones. La Marcha de las Malvinas no es solo una canción patriótica: es una pieza histórica que condensa memoria, identidad nacional y el reclamo permanente de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur. Su origen se remonta a 1940, mucho antes del conflicto bélico de 1982, y está ligado a una época en la que distintas instituciones buscaban mantener viva la causa Malvinas en la sociedad argentina.

El origen de la Marcha de las Malvinas: una canción nacida antes de la guerra

Aunque muchos argentinos asocian la Marcha de las Malvinas con la guerra de 1982, su composición es anterior por más de cuatro décadas. La obra fue creada en 1940, con letra de Carlos Obligado y música de José Tieri, luego de un concurso poético-musical organizado por la Junta de Recuperación de las Malvinas, durante la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz.

Marcha sobre las Malvinas. Video: YouTube Alazán Chúcaro

La Junta había sido impulsada en 1939 con el objetivo de fortalecer la difusión pública del reclamo argentino por las islas. En ese contexto, la música se convirtió en una herramienta de pedagogía patriótica: una forma de enseñar, emocionar y sostener una causa que ya ocupaba un lugar central en la memoria histórica nacional.

Carlos Obligado y José Tieri: los autores de una melodía histórica

La Marcha de las Malvinas reunió a dos figuras clave: Carlos Obligado, poeta, crítico literario y profesor universitario, y José Tieri, músico santafesino. Juntos construyeron una pieza de tono solemne, épico y emocional, pensada para actos escolares, ceremonias oficiales y conmemoraciones patrióticas.

Islas Malvinas Foto: Redes

Su estreno público se realizó el 3 de enero de 1941, una fecha especialmente simbólica porque recordaba la ocupación británica de las islas en 1833. Desde entonces, la marcha quedó ligada a una memoria colectiva que no se limita a lo militar, sino que también incluye la educación, la cultura y la transmisión familiar de una causa nacional.

Por qué la Marcha de las Malvinas se volvió un símbolo nacional

La fuerza de la Marcha de las Malvinas está en su capacidad de convertir un reclamo territorial en una emoción compartida. Su letra evoca imágenes de distancia, pertenencia, ausencia y esperanza. La canción habla de las islas como parte de una geografía afectiva argentina, una presencia que permanece incluso cuando está físicamente lejos.

Durante décadas, fue interpretada en escuelas y actos oficiales, pero su difusión creció de manera notable durante la Guerra de Malvinas de 1982, cuando la Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por la soberanía del archipiélago. Desde entonces, la marcha quedó definitivamente asociada al homenaje a los veteranos, a los caídos y a sus familias.

La Marcha de las Malvinas y el 2 de abril: memoria de veteranos y caídos

Cada 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la marcha vuelve a ocupar un lugar central en escuelas, plazas, monumentos y actos oficiales. La fecha recuerda el inicio del conflicto de 1982 y se transformó en una jornada de homenaje, reflexión y reconocimiento a quienes combatieron en las islas.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

A diferencia de otras canciones patrióticas, la Marcha de las Malvinas tiene una carga emocional particular: no solo remite a un territorio reclamado, sino también a una herida histórica reciente. Por eso, al sonar, suele conectar a distintas generaciones: quienes vivieron la guerra, quienes la estudiaron en la escuela y quienes la conocen a través de relatos familiares.

Tierra del Fuego y el reconocimiento oficial de la marcha

En 2017, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur declaró a la Marcha de las Malvinas como su himno oficial mediante la Ley Provincial N.º 1154. La norma estableció su interpretación en actos escolares, institucionales, oficiales y militares, reforzando el vínculo simbólico entre la provincia y las islas.

Este reconocimiento no fue casual: Tierra del Fuego es la jurisdicción argentina que incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, según la organización provincial argentina. Por eso, la marcha tiene allí una presencia protocolar y emocional especialmente fuerte.

Una canción que sigue vigente en la identidad argentina

La Marcha de las Malvinas sobrevivió al paso del tiempo porque logró algo difícil: mantenerse vigente sin perder su sentido original. Nació como una obra destinada a fortalecer el reclamo soberano, se volvió masiva durante la guerra y hoy continúa presente como una forma de memoria activa.

Más que una melodía escolar, es un puente entre historia, educación y reconocimiento. En cada acto donde se interpreta, la Argentina vuelve a mirar hacia el Atlántico Sur y recuerda que la causa Malvinas no pertenece solo al pasado: sigue siendo parte de la conversación nacional, de la diplomacia, de la escuela y de la identidad colectiva.

La Marcha de las Malvinas es, en definitiva, una de las expresiones más profundas de la memoria argentina: una canción que nació antes de la guerra, que acompañó uno de los momentos más dolorosos del país y que todavía hoy emociona cada vez que vuelve a sonar.