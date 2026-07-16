“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas sin duda lo son”: la respuesta del Reino Unido tras la bandera de la Selección argentina

Bandera de Las Malvinas son argentinas en el Mundial 2026. Foto: EFE

El Gobierno británico reiteró su pedido a la FIFA de investigar si la selección argentina infringió las normas al desplegar una bandera reivindicando la soberanía de las islas Malvinas tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, y subrayó su apoyo a los habitantes del archipiélago situado en el Atlántico Sur.

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”, dijo a los medios la portavoz del primer ministro, Keir Starmer.

Keir Starmer, primer ministro de Gran Bretaña. Foto: Reuters.

“Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”, que están bajo soberanía británica desde 1833, señaló.

En 2013, los habitantes de las Islas Malvinas se pronunciaron, a través de un referéndum, en favor de permanecer bajo soberanía británica.

Islas Malvinas. Foto: Wikimedia Commons

La portavoz gubernamental añadió hoy que, frente a la reclamación de soberanía de Argentina, el compromiso del Reino Unido “nunca flaqueará”.

Previamente, el ministro de Ciencia, Peter Kyle, había declarado a la BBC que el gesto de los futbolistas “fue totalmente inapropiado” y apuntó que “la política debe mantenerse al margen del fútbol”.

La bandera con el lema "Las Malvinas son argentinas". Foto: Web.

“Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, manifestó el ministro, que recordó que “uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol”.

Los jugadores argentinos vencieron a Inglaterra y, luego el partido, festejaron con una bandera con la leyenda ‘Las Malvinas son argentinas’.

La bandera de "Las Malvinas son argentinas", tras la victoria contra Inglaterra. Foto: Web.

Consultado sobre el significado de la victoria frente a la selección inglesa, el presidente de Argentina, Javier Milei, pidió no vincular el resultado deportivo con la cuestión de las islas Malvinas, que siguen siendo objeto de disputa entre los dos países.

Considerado un partido de alto riesgo por la fuerte rivalidad de las dos hinchadas, las autoridades de seguridad de Estados Unidos y la FIFA prohibieron a los aficionados ingresar al estadio de Atlanta con banderas o insignias “políticas”, incluyendo aquellas con reivindicaciones relativas a las Malvinas, pero de algún modo la ya histórica bandera pudo ingresar al estadio para luego ser entregada a los jugadores.