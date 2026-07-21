ANSES: cuánto cobran los jubilados en agosto 2026 con el aumento del 1,89% y el bono de $70.000

Jubilaciones de ANSES. Foto: anses

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en agosto de 2026 un nuevo incremento en sus haberes. La actualización será del 1,89%, en línea con el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y se aplicará sobre todas las prestaciones previsionales.

Con este ajuste y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán un total de $489.775,92 durante el octavo mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Foto: ANSES

¿Cuánto cobran los jubilados en agosto de 2026?

El aumento del 1,89% surge del mecanismo de movilidad vigente, que actualiza mensualmente las prestaciones tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el incremento corresponde a la inflación de junio. Los nuevos montos que abonará ANSES son los siguientes:

Jubilación mínima: $419.775,92 + bono de $70.000 = $489.775,92

Jubilación máxima: $2.824.694,50

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74 + bono de $70.000 = $405.820,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $293.843,14 + bono de $70.000 = $363.843,14

El reajuste también alcanza a las prestaciones contributivas administradas por ANSES y a otras pensiones no contributivas, incluidas las destinadas a madres de siete hijos o más y las pensiones graciables.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000?

El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente durante agosto y se depositará automáticamente junto con los haberes previsionales. Este refuerzo está destinado principalmente a los jubilados que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas.

En el caso de quienes cobran un haber superior al mínimo, el bono se liquida de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $489.775,92. Quienes superen ese tope no recibirán el beneficio adicional. Cabe destacar que el monto del bono permanece sin modificaciones desde hace más de dos años.

¿Cómo tramitar la jubilación en ANSES?

Las personas que deseen iniciar el trámite jubilatorio deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que todos sus aportes laborales estén registrados.

Si se detectan períodos sin acreditar, será necesario presentar documentación que respalde la relación laboral, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de aportes o afiliación a una obra social. Además, deberá completarse el formulario 6.18 correspondiente a la solicitud de prestaciones previsionales.

¿Cómo iniciar el trámite de la jubilación? Foto: Reuters

Una vez verificada la historia laboral, el siguiente paso consiste en solicitar un turno en una oficina de ANSES. El día asignado será necesario presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la documentación requerida para completar el trámite.

Con el nuevo incremento de agosto, el Gobierno mantiene el esquema de actualización mensual de los haberes previsionales, mientras el bono extraordinario continúa siendo una herramienta para reforzar los ingresos de quienes perciben las prestaciones más bajas.