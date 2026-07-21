Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

ANSES: cuánto cobran los jubilados en agosto 2026 con el aumento del 1,89% y el bono de $70.000

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en agosto un incremento del 1,89% por la actualización de la movilidad previsional. Conocé los nuevos montos, quiénes cobran el refuerzo y cómo iniciar el trámite jubilatorio.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Jubilaciones de ANSES.
Jubilaciones de ANSES. Foto: anses
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en agosto de 2026 un nuevo incremento en sus haberes. La actualización será del 1,89%, en línea con el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y se aplicará sobre todas las prestaciones previsionales.

Con este ajuste y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán un total de $489.775,92 durante el octavo mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Foto: ANSES

¿Cuánto cobran los jubilados en agosto de 2026?

El aumento del 1,89% surge del mecanismo de movilidad vigente, que actualiza mensualmente las prestaciones tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el incremento corresponde a la inflación de junio. Los nuevos montos que abonará ANSES son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $419.775,92 + bono de $70.000 = $489.775,92
  • Jubilación máxima: $2.824.694,50
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74 + bono de $70.000 = $405.820,74
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $293.843,14 + bono de $70.000 = $363.843,14

El reajuste también alcanza a las prestaciones contributivas administradas por ANSES y a otras pensiones no contributivas, incluidas las destinadas a madres de siete hijos o más y las pensiones graciables.

Contenido Recomendado

Cambia el modo de atención presencial de ANSES:descubrí cómo elegir la oficina para hacer tus trámites en todo el país

Cambia el modo de atención presencial de ANSES: descubrí cómo elegir la oficina para hacer tus trámites en todo el país

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

¿Quiénes cobran el bono de $70.000?

El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente durante agosto y se depositará automáticamente junto con los haberes previsionales. Este refuerzo está destinado principalmente a los jubilados que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas.

En el caso de quienes cobran un haber superior al mínimo, el bono se liquida de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $489.775,92. Quienes superen ese tope no recibirán el beneficio adicional. Cabe destacar que el monto del bono permanece sin modificaciones desde hace más de dos años.

¿Cómo tramitar la jubilación en ANSES?

Las personas que deseen iniciar el trámite jubilatorio deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que todos sus aportes laborales estén registrados.

Si se detectan períodos sin acreditar, será necesario presentar documentación que respalde la relación laboral, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de aportes o afiliación a una obra social. Además, deberá completarse el formulario 6.18 correspondiente a la solicitud de prestaciones previsionales.

¿Cómo iniciar el trámite de la jubilación? Foto: Reuters

Una vez verificada la historia laboral, el siguiente paso consiste en solicitar un turno en una oficina de ANSES. El día asignado será necesario presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la documentación requerida para completar el trámite.

Con el nuevo incremento de agosto, el Gobierno mantiene el esquema de actualización mensual de los haberes previsionales, mientras el bono extraordinario continúa siendo una herramienta para reforzar los ingresos de quienes perciben las prestaciones más bajas.

JubiladosANSESBono
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Alivio al bolsillo:qué bancos y billeteras virtuales devuelven el 100% del boleto de colectivos y subtes en Buenos Aires

    Alivio al bolsillo: qué bancos y billeteras virtuales devuelven el 100% del boleto de colectivos y subtes en Buenos Aires

  2. Calendario ANSES del 21 al 25 de julio:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

    Calendario ANSES del 21 al 25 de julio: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

  3. Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

    Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

  4. Cuánto gana un Personal Civil de las Fuerzas Armadas:sueldo actualizado a julio de 2026 nivel por nivel

    Cuánto gana un Personal Civil de las Fuerzas Armadas: sueldo actualizado a julio de 2026 nivel por nivel

  5. Oficial:militares podrán cobrar un extra de hasta 25% por título, quiénes acceden al beneficio

    Oficial: militares podrán cobrar un extra de hasta 25% por título, quiénes acceden al beneficio

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno reunirá a su mesa política y define su agenda legislativa:las reformas que buscará aprobar tras el receso invernal

El Gobierno reunirá a su mesa política y define su agenda legislativa: las reformas que buscará aprobar tras el receso invernal

Cambios en Capital Humano:renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

Tensión en el Congreso por el aumento confirmado a senadores:de cuánto será el salario que supera los 10 millones de pesos

Adrián Ravier encabezó una nueva conferencia de prensa tras el final del Mundial 2026

Economía

ARCA anunció una nueva prórroga para el Impuesto a las Ganancias:hasta cuándo se puede presentar la declaración jurada

ARCA anunció una nueva prórroga para el Impuesto a las Ganancias: hasta cuándo se puede presentar la declaración jurada

ANSES:cuánto cobran los jubilados en agosto 2026 con el aumento del 1,89% y el bono de $70.000

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Oficial:militares podrán cobrar un extra de hasta 25% por título, quiénes acceden al beneficio

Internacionales

La ONU alerta que 645 millones de personas padecen hambre en el mundo y ve cada vez más lejos la meta de Hambre Cero para 2030

La ONU alerta que 645 millones de personas padecen hambre en el mundo y ve cada vez más lejos la meta de Hambre Cero para 2030

Potencia ganadora sin jugar un solo partido:así logró China beneficiarse del Mundial 2026

EEUU intensificó los bombardeos sobre Irán y Teherán advirtió por una “guerra a gran escala”

Donald Trump afirmó que Irán va a “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses

Publicidad