Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Mundial 2034: cuál será la sede confirmada por la FIFA y en qué fecha se disputará

Tras la final del Mundial 2026, crece la duda sobre cuándo, dónde y en qué países serán las próximas Copas del Mundo. Todos los detalles, en la nota.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mundial 2034: cuál será la sede confirmada por la FIFA y en qué fecha se disputará.
Mundial 2034: cuál será la sede confirmada por la FIFA y en qué fecha se disputará. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona, la atención ya está puesta en las próximas Copas del Mundo. Mientras la edición de 2030 ya tiene definidas sus sedes, también está confirmado el país que albergará el torneo de 2034.

Sede y fechas del Mundial 2034

La Copa del Mundo de 2034 se disputará en Arabia Saudita, país elegido por la FIFA el pasado 11 de diciembre de 2024 para organizar la vigésima quinta edición del certamen. De esta manera, el Mundial regresará a Asia doce años después de Qatar 2022.

La designación responde al sistema de rotación continental que aplica la FIFA. Tras el Mundial 2026 en Norteamérica y la edición de 2030, que se desarrollará entre Europa, África y Sudamérica, el organismo reservó la organización de 2034 para una candidatura de Asia u Oceanía.

La selección española le ganó la final del Mundial 1-0 a la Argentina.
España campeón del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Aunque las fechas aún no fueron confirmadas oficialmente, todo indica que el torneo volverá a disputarse entre noviembre y diciembre. La decisión estaría vinculada a las condiciones climáticas de Arabia Saudita, ya que durante el verano del hemisferio norte las temperaturas pueden superar los niveles recomendados para la práctica deportiva.

Contenido Recomendado

Así es la casa de Lisandro Martínez y su pareja Muriel López Benítez en Mánchester

Así es la casa de Lisandro Martínez y su pareja Muriel López Benítez en Mánchester

¿Argentina o Inglaterra?:la predicción astrológica que favorece a uno de los dos países

¿Argentina o Inglaterra?: la predicción astrológica que favorece a uno de los dos países

Mundial 2030: cuándo se juega, en qué países será y qué selecciones ya están clasificadas

El próximo Mundial se llevará a cabo entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030. Los encuentros iniciales se celebrarán en Sudamérica como homenaje a los 100 años, mientras que el resto continuará en Europa y África. De esta manera, la competencia unirá ciudades y culturas separadas por miles de kilómetros.

Los anfitriones oficiales del Mundial 2030 son España, Portugal y Marruecos. Además, como parte de la celebración de los 100 años, se jugarán partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. Según la FIFA, esta decisión busca honrar a Sudamérica por haber sido el lugar donde nació la Copa del Mundo en la década de los 30. Las fechas confirmadas son las siguientes:

  • Sábado 8 y domingo 9 de junio 2030: celebración del Centenario y los primeros partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay.
  • Jueves 13 y viernes 14 de junio 2030: ceremonia de apertura y partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2030
  • Sábado 15 y domingo 16 de junio 2030: primeros partidos de los otros equipos de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay.
  • Viernes 21 y sábado 22 de junio 2030: segundo partido de todos los equipos de los grupos que integren Uruguay, Argentina y Paraguay.
  • Domingo 21 de julio 2030: final del Mundial 2030
Trofeo de la Copa del Mundo con las banderas de los países que organizan el Mundial 2030
El Mundial 2030 se disputará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Francia. Foto: FIFA

¿Dónde se juega la final del Mundial 2030?

Por ahora, Marruecos se encuentra construyendo un estadio de última tecnología con la intención de albergarla.

MundialCopa del MundoFIFA
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Copa América 2028:cuándo se juega, en qué país será y qué cambios tendrán las eliminatorias

    Copa América 2028: cuándo se juega, en qué país será y qué cambios tendrán las eliminatorias

  2. Con orquesta y alfombra roja:así llegó la Selección Argentina al país después del Mundial

    Con orquesta y alfombra roja: así llegó la Selección Argentina al país después del Mundial

  3. La provocación de Lamine Yamal en los festejos de España:pidió una pelea entre Leandro Paredes y Gavi en “La Velada del Año”

    La provocación de Lamine Yamal en los festejos de España: pidió una pelea entre Leandro Paredes y Gavi en “La Velada del Año”

  4. El explosivo mensaje de Lautaro Martínez tras la final:“Me hubiese gustado ayudar al equipo adentro de la cancha, pero bueno”

    El explosivo mensaje de Lautaro Martínez tras la final: “Me hubiese gustado ayudar al equipo adentro de la cancha, pero bueno”

  5. Cómo seguir en vivo el vuelo de Aerolíneas Argentinas que trae a parte de la Selección de regreso al país

    Cómo seguir en vivo el vuelo de Aerolíneas Argentinas que trae a parte de la Selección de regreso al país
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Impacto en el arco político:un funcionario tuvo un accidente de tránsito en ruta y tuvo que ser internado

Impacto en el arco político: un funcionario tuvo un accidente de tránsito en ruta y tuvo que ser internado

Javier Lanari, exsecretario de Prensa del Gobierno, fue designado como nuevo director del Banco Nación

Milei contó que el Gobierno ofreció seis opciones de festejo, pero la Selección Argentina las rechazó

Las reacciones de todo el arco político al segundo lugar de la Selección Argentina:desde Javier Milei hasta Nicolás del Caño

Economía

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Oficial:militares podrán cobrar un extra de hasta 25% por título, quiénes acceden al beneficio

Cuánto gana un Personal Civil de las Fuerzas Armadas:sueldo actualizado a julio de 2026 nivel por nivel

Reforma laboral:cómo se calcularán desde ahora los aportes sindicales tras la nueva reglamentación del Gobierno

Internacionales

EEUU intensificó los bombardeos sobre Irán y Teherán advirtió por una “guerra a gran escala”

EEUU intensificó los bombardeos sobre Irán y Teherán advirtió por una “guerra a gran escala”

Donald Trump afirmó que Irán va a “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses

Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía celebraron el título de España en el Mundial 2026:así vivieron la final ante Argentina

Brasil construye el puente sobre el mar más largo de Sudamérica:medirá 12,4 km y costará US$ 2.220 millones