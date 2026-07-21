Mundial 2034: cuál será la sede confirmada por la FIFA y en qué fecha se disputará. Foto: REUTERS

Tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona, la atención ya está puesta en las próximas Copas del Mundo. Mientras la edición de 2030 ya tiene definidas sus sedes, también está confirmado el país que albergará el torneo de 2034.

Sede y fechas del Mundial 2034

La Copa del Mundo de 2034 se disputará en Arabia Saudita, país elegido por la FIFA el pasado 11 de diciembre de 2024 para organizar la vigésima quinta edición del certamen. De esta manera, el Mundial regresará a Asia doce años después de Qatar 2022.

La designación responde al sistema de rotación continental que aplica la FIFA. Tras el Mundial 2026 en Norteamérica y la edición de 2030, que se desarrollará entre Europa, África y Sudamérica, el organismo reservó la organización de 2034 para una candidatura de Asia u Oceanía.

España campeón del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Aunque las fechas aún no fueron confirmadas oficialmente, todo indica que el torneo volverá a disputarse entre noviembre y diciembre. La decisión estaría vinculada a las condiciones climáticas de Arabia Saudita, ya que durante el verano del hemisferio norte las temperaturas pueden superar los niveles recomendados para la práctica deportiva.

Mundial 2030: cuándo se juega, en qué países será y qué selecciones ya están clasificadas

El próximo Mundial se llevará a cabo entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030. Los encuentros iniciales se celebrarán en Sudamérica como homenaje a los 100 años, mientras que el resto continuará en Europa y África. De esta manera, la competencia unirá ciudades y culturas separadas por miles de kilómetros.

Los anfitriones oficiales del Mundial 2030 son España, Portugal y Marruecos. Además, como parte de la celebración de los 100 años, se jugarán partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. Según la FIFA, esta decisión busca honrar a Sudamérica por haber sido el lugar donde nació la Copa del Mundo en la década de los 30. Las fechas confirmadas son las siguientes:

Sábado 8 y domingo 9 de junio 2030 : celebración del Centenario y los primeros partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Jueves 13 y viernes 14 de junio 2030 : ceremonia de apertura y partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2030

Sábado 15 y domingo 16 de junio 2030 : primeros partidos de los otros equipos de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Viernes 21 y sábado 22 de junio 2030 : segundo partido de todos los equipos de los grupos que integren Uruguay, Argentina y Paraguay.

Domingo 21 de julio 2030: final del Mundial 2030

El Mundial 2030 se disputará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Francia. Foto: FIFA

¿Dónde se juega la final del Mundial 2030?

Por ahora, Marruecos se encuentra construyendo un estadio de última tecnología con la intención de albergarla.