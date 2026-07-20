La carta británica de 1813 que refuerza la soberanía argentina sobre Malvinas: un inglés pidió permiso para ir a las islas

La carta británica de 1813 que refuerza la soberanía argentina sobre Malvinas Foto: Wikipedia

La historia de las Islas Malvinas está marcada por documentos, actos administrativos, reclamos diplomáticos y episodios que permiten reconstruir una línea de continuidad jurídica y política. Entre esos antecedentes, uno de los más significativos ocurrió el 30 de enero de 1813, cuando el capitán inglés Henry Jones, al mando del bergantín británico El Rastrero, solicitó formalmente permiso al gobierno de Buenos Aires para realizar caza de lobos marinos en las costas del archipiélago. El documento fue dirigido a autoridades de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata y constituye una prueba temprana del reconocimiento práctico de la jurisdicción ejercida desde Buenos Aires sobre Malvinas.

Un capitán inglés pidió autorización a Buenos Aires para operar en Malvinas

El dato histórico es contundente: un buque extranjero no actuó por cuenta propia en las islas, sino que pidió autorización ante el gobierno rioplatense. Jones elevó su solicitud para poder cazar lobos marinos, una actividad económica muy valiosa en el Atlántico Sur durante el siglo XIX por el aprovechamiento de cueros y aceites. Ese trámite, lejos de ser una simple formalidad náutica, muestra que las autoridades de Buenos Aires eran reconocidas como instancia competente para habilitar o rechazar actividades en la zona.

La carta británica de 1813 que refuerza la soberanía argentina sobre Malvinas Foto: Instagram Archivo General de la Nación

La solicitud fue dirigida al área de Aduana, vinculada al control económico, fiscal y marítimo. Este punto resulta clave porque demuestra que el gobierno de las Provincias Unidas no solo consideraba a Malvinas dentro de su esfera territorial, sino que además ejercía actos concretos de administración sobre recursos naturales estratégicos. En términos históricos, no se trataba de una declaración abstracta de soberanía, sino de una práctica estatal efectiva.

Por qué el documento de 1813 es clave para el reclamo argentino

El pedido de Henry Jones adquiere una importancia especial porque se produjo apenas tres años después de la Revolución de Mayo de 1810. En ese contexto, el nuevo gobierno patrio comenzó a ejercer las competencias heredadas de la administración española en los territorios del antiguo Virreinato del Río de la Plata. Las Malvinas, según la posición argentina, formaban parte de esa continuidad territorial y jurídica.

La Cancillería argentina sostiene que las islas estuvieron bajo jurisdicción española desde los instrumentos internacionales posteriores al descubrimiento de América y que, desde 1767, existió en Puerto Soledad una administración española dependiente de Buenos Aires. Esa continuidad es uno de los fundamentos centrales del reclamo argentino: tras 1810, las Provincias Unidas sucedieron a España en los derechos territoriales sobre el archipiélago.

En ese marco, la carta de 1813 no aparece aislada, sino integrada en una serie de antecedentes que incluyen la presencia española, la dependencia administrativa de Buenos Aires, la toma de posesión argentina de 1820 y la creación de estructuras políticas y militares en las islas antes de la ocupación británica de 1833.

La caza de lobos marinos, un negocio estratégico en el Atlántico Sur

Durante los primeros años del siglo XIX, la caza de lobos marinos era una actividad de enorme interés para embarcaciones extranjeras. Las pieles y los aceites tenían valor comercial y los mares australes eran una zona clave para expediciones pesqueras y de explotación marítima. Por eso, que un capitán británico solicitara permiso para operar en Malvinas revela algo más profundo: aceptaba que existía una autoridad competente en Buenos Aires.

Malvinas en 1833 Foto: Archivo

Ese gesto tiene un peso político evidente. Si Gran Bretaña hubiese considerado que tenía soberanía plena y efectiva sobre las islas en ese momento, difícilmente uno de sus capitanes habría recurrido a las autoridades porteñas para obtener una licencia. La solicitud, por el contrario, muestra una relación administrativa en la que Jones actuó como extranjero que reconocía una jurisdicción ajena a la británica.

Antes de 1833: los antecedentes que fortalecen la posición argentina

La disputa por Malvinas no comenzó en 1982 ni nació con el conflicto bélico. Sus raíces son mucho más antiguas. La posición argentina se apoya en una línea histórica que remite al dominio español, a la administración desde Buenos Aires y a la sucesión de derechos luego de la Revolución de Mayo. Según los antecedentes oficiales, Francia reconoció los derechos españoles tras el establecimiento de Port Louis en 1764, mientras que desde 1767 hubo autoridades españolas residentes en las islas bajo dependencia de Buenos Aires.

También se destaca que en 1820 el coronel de marina David Jewett tomó posesión de las islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hecho difundido incluso en medios de Estados Unidos y del Reino Unido sin que se registraran protestas oficiales inmediatas. Ese antecedente se suma al documento de 1813 y a otros actos administrativos que refuerzan la idea de una presencia argentina previa a la ocupación británica.

La ocupación británica de 1833 y una herida histórica abierta

El punto de quiebre llegó el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas y desalojaron a las autoridades argentinas asentadas en Puerto Soledad. Desde entonces, la Argentina mantiene un reclamo permanente de soberanía sobre el archipiélago, las Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

A la luz de ese proceso, la carta de Henry Jones funciona como una pieza documental difícil de ignorar. No se trata únicamente de un papel antiguo, sino de una evidencia de época que muestra cómo incluso una embarcación británica debió recurrir a Buenos Aires para obtener permiso antes de explotar recursos en Malvinas. Ese reconocimiento práctico de autoridad es uno de los elementos más poderosos dentro del rompecabezas histórico argentino.

Un documento que vuelve a hablar dos siglos después

Más de doscientos años después, el pedido del capitán inglés conserva una fuerza histórica notable. En tiempos en los que la disputa por la soberanía sigue vigente en foros internacionales, este antecedente permite volver sobre una pregunta central: ¿quién ejercía autoridad efectiva sobre Malvinas antes de 1833?

La respuesta que surge del documento de 1813 es clara para la posición argentina: Buenos Aires administraba, autorizaba y regulaba actividades en el archipiélago. Y lo hacía en una etapa temprana del proceso independentista, cuando el Estado naciente comenzaba a consolidar sus instituciones.

Por eso, la carta de Henry Jones no es una curiosidad archivística. Es una prueba histórica que incomoda al relato británico y fortalece el reclamo argentino. Un capitán inglés pidió permiso a Buenos Aires para ir a Malvinas. Y ese gesto, escrito en enero de 1813, sigue hablando con una vigencia que atraviesa los siglos.