Un local del Conurbano estampa gratis las Islas Malvinas en camisetas de Argentina: cómo conseguirlo

Bera Store regala el estampado de las Islas Malvinas Foto: Instagram @berastoreoficial

El 15 de julio de 2026 no fue una fecha más para el fútbol argentino. Ese día, la Selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, en un partido cargado de emoción, historia y épica deportiva. El encuentro se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con goles argentinos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, luego del tanto inicial de Anthony Gordon para Inglaterra.

La remontada tuvo todos los condimentos de esas noches que el hincha no olvida: sufrimiento, carácter, orgullo y una reacción final que volvió a poner a la Argentina en el centro del mundo futbolero. Según los reportes del partido, Argentina llegó al empate a los 85 minutos con Enzo Fernández y selló el triunfo en el descuento con Lautaro Martínez.

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En ese contexto de alegría nacional, Bera Store decidió transformar la emoción en un gesto para la gente: regalar el estampado de las Islas Malvinas junto a la fecha 15 DE JULIO DE 2026.

El estampado es totalmente gratis en Bera Store

La propuesta es simple, directa y pensada para todos los fanáticos de la Selección: traé tu camiseta de Argentina o elegí una en el local, y en Bera Store te estampamos sin cargo.

Sí, leíste bien: el estampado es totalmente GRATIS.

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La acción busca que cada hincha pueda llevar en su camiseta un recuerdo especial de una jornada que ya forma parte de la historia reciente del fútbol argentino. El diseño incluye las Islas Malvinas y la fecha 15 DE JULIO DE 2026, como símbolo de identidad, memoria y pasión nacional.

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No importa si tenés la camiseta nueva, una reliquia guardada o querés comprar una en el local: Bera Store se encarga del estampado sin que tengas que pagar nada extra.

Un homenaje que une fútbol, memoria y sentimiento argentino

Para millones de argentinos, la camiseta de la Selección no es solo una prenda. Es una forma de pertenecer, de recordar momentos, de abrazar una historia común y de llevar en el pecho algo mucho más grande que un resultado.

La bandera sobre Malvinas que apareció en el Mundial Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Por eso, esta iniciativa de Bera Store no se trata únicamente de personalizar una camiseta. Se trata de sumar un símbolo cargado de emoción a una fecha que quedará marcada para los hinchas.

El triunfo ante Inglaterra fue celebrado como una de esas victorias que despiertan orgullo colectivo. La rivalidad deportiva entre ambas selecciones tiene capítulos históricos y, cada vez que Argentina e Inglaterra se enfrentan, el partido se vive con una intensidad especial. En 2026, ese cruce volvió a generar enorme expectativa porque ambos equipos se midieron en una semifinal mundialista.

Alexis Mac Allister; Selección Argentina vs. Inglaterra; Mundial 2026 Foto: EFE (Octavio Guzmán)

En ese marco, el estampado de las Islas Malvinas junto a la fecha del triunfo aparece como una forma de decir:“yo estuve, lo viví, lo sentí”.

¿Cómo conseguir el estampado gratis?

Conseguirlo es muy fácil:

1. Acercate a Bera Store.Podés ir con tu camiseta de Argentina, ya sea titular, suplente, retro o cualquier modelo que quieras personalizar.

2. También podés elegir una camiseta en el local.Si todavía no tenés la tuya o querés sumar una nueva a tu colección, podés comprarla directamente en Bera Store.

3. Pedí el estampado especial.Solicitá el diseño de las Islas Malvinas con la fecha 15 DE JULIO DE 2026.

4. Te lo estampamos sin cargo.El costo del estampado corre por cuenta de Bera Store. Para vos, es 100% gratis.

Una oportunidad ideal para fanáticos de la Scaloneta

Si sos de los que viven cada partido con la camiseta puesta, esta acción es para vos. El estampado gratuito permite convertir cualquier camiseta argentina en una pieza especial, con valor emocional y sentido de colección.

Además, es una excelente oportunidad para regalarle a un amigo, un familiar o a ese fanático que no se pierde ningún partido de la Selección. Una camiseta con las Islas Malvinas y una fecha histórica no es una camiseta más: es un recuerdo para toda la vida.