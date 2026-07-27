Agosto llega cargado de estrenos para maratonear: qué ver en las principales plataformas de streaming

Qué ver en agosto 2026 en streaming.

Agosto desembarca con una renovada oferta de estrenos en las principales plataformas de streaming, que apuestan por grandes regresos, producciones originales y nuevas ficciones para todos los gustos.

Disney+, Hbo Max, Prime Video y Netflix actualizan sus catálogos con series y películas que prometen captar la atención de los suscriptores y convertirse en las próximas maratones del mes.

Uno por uno, los estrenos más destacados que llegan en agosto a las plataformas de Streaming

Disney+

Series

1 de agosto:

Time and Water (documental deportivo)

Nuevos documentales deportivos de ESPN

Locker Diaries: Descendants (nuevos episodios)

5 de agosto:

Star Wars: Visions Presents

The Ninth Jedi

Wizards Beyond Waverly Place (temporada 3)

7 de agosto:

Flex X Cop (temporadas 1 y 2)

Pokémon: Indigo League

14 de agosto:

The Rise of Bubba Wallace (documental deportivo)

22 de agosto:

Big City Greens (temporada 5)

25 de agosto:

LEGO Disney Princess: Magical Mayhem

26 de agosto:

Nuevos episodios de Miraculous

Especial de Los Simpson: Yellow Mirror

Películas

14 de agosto:

Camp Rock 3

16 de agosto:

Disney Princess: The Ultimate Concert Celebration

20 de agosto:

Lion

25 de agosto:

Venom: The Last Dance

HBO Max

Series

5 de agosto:

Hard Knocks: Training Camp With the Seattle Seahawks

15 de agosto:

Whitmer Thomas: Una panda incorregible (especial)

17 de agosto:

Linternas

22 de agosto:

Nueva temporada de Siguiendo a Conan O’Brien

Películas

4 de agosto:

Perfect Days

6 de agosto:

Anatomía de una caída

7 de agosto:

Bestias divinas

18 de agosto:

La hermanastra fea

20 de agosto:

Uno de los nuestros

Misión hostil

30 de agosto:

Los justos

Prime Video

Series

5 de agosto:

Sterling Point

9 de agosto:

The Chosen in the Wild with Bear Grylls

12 de agosto:

Reacher (temporada 4)

20 de agosto:

Novak Djokovic: El lobo en invierno (documental)

Películas

7 de agosto:

Carrera de bestias

Netflix

Series

1 de agosto:

WWE SummerSlam 2026 (evento en vivo)

5 de agosto:

Cien años de soledad: parte 2

6 de agosto:

Mi vida con los chicos Walter (temporada 3)

7 de agosto:

Acaramelados

Gatos callejeros

Muertos S.L. (temporada 4)

10 de agosto:

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (temporada 3)

11 de agosto:

Mourinho (docuserie)

19 de agosto:

El amor es ciego: Reino Unido (temporada 3)

Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing (documental)

20 de agosto:

Outer Banks (temporada 5)

21 de agosto:

La captura

Películas

7 de agosto:

La última casa

13 de agosto:

Un hijo propio

27 de agosto:

Shrek

Shrek 2

Shrek tercero

Shrek: Para siempre

28 de agosto: