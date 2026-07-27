Agosto llega cargado de estrenos para maratonear: qué ver en las principales plataformas de streaming

Agosto desembarca con una renovada oferta de estrenos en las principales plataformas de streaming, que apuestan por grandes regresos, producciones originales y nuevas ficciones para todos los gustos.
Disney+, Hbo Max, Prime Video y Netflix actualizan sus catálogos con series y películas que prometen captar la atención de los suscriptores y convertirse en las próximas maratones del mes.
Uno por uno, los estrenos más destacados que llegan en agosto a las plataformas de Streaming
Disney+
Series
1 de agosto:
- Time and Water (documental deportivo)
- Nuevos documentales deportivos de ESPN
- Locker Diaries: Descendants (nuevos episodios)
5 de agosto:
- Star Wars: Visions Presents
- The Ninth Jedi
- Wizards Beyond Waverly Place (temporada 3)
7 de agosto:
- Flex X Cop (temporadas 1 y 2)
- Pokémon: Indigo League
14 de agosto:
- The Rise of Bubba Wallace (documental deportivo)
22 de agosto:
- Big City Greens (temporada 5)
25 de agosto:
- LEGO Disney Princess: Magical Mayhem
26 de agosto:
- Nuevos episodios de Miraculous
- Especial de Los Simpson: Yellow Mirror
Películas
14 de agosto:
- Camp Rock 3
16 de agosto:
- Disney Princess: The Ultimate Concert Celebration
20 de agosto:
- Lion
25 de agosto:
- Venom: The Last Dance
HBO Max
Series
5 de agosto:
- Hard Knocks: Training Camp With the Seattle Seahawks
15 de agosto:
- Whitmer Thomas: Una panda incorregible (especial)
17 de agosto:
- Linternas
22 de agosto:
- Nueva temporada de Siguiendo a Conan O’Brien
Películas
4 de agosto:
- Perfect Days
6 de agosto:
- Anatomía de una caída
7 de agosto:
- Bestias divinas
18 de agosto:
- La hermanastra fea
20 de agosto:
- Uno de los nuestros
- Misión hostil
30 de agosto:
- Los justos
Prime Video
Series
5 de agosto:
- Sterling Point
9 de agosto:
- The Chosen in the Wild with Bear Grylls
12 de agosto:
- Reacher (temporada 4)
20 de agosto:
- Novak Djokovic: El lobo en invierno (documental)
Películas
7 de agosto:
- Carrera de bestias
Netflix
Series
1 de agosto:
- WWE SummerSlam 2026 (evento en vivo)
5 de agosto:
- Cien años de soledad: parte 2
6 de agosto:
- Mi vida con los chicos Walter (temporada 3)
7 de agosto:
- Acaramelados
- Gatos callejeros
- Muertos S.L. (temporada 4)
10 de agosto:
- Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (temporada 3)
11 de agosto:
- Mourinho (docuserie)
19 de agosto:
- El amor es ciego: Reino Unido (temporada 3)
- Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing (documental)
20 de agosto:
- Outer Banks (temporada 5)
21 de agosto:
- La captura
Películas
7 de agosto:
- La última casa
13 de agosto:
- Un hijo propio
27 de agosto:
- Shrek
- Shrek 2
- Shrek tercero
- Shrek: Para siempre
28 de agosto:
- Toda la verdad de mis mentiras
- Susurran tu nombre
- Una mujer sin pasado