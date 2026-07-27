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Agosto llega cargado de estrenos para maratonear: qué ver en las principales plataformas de streaming

El catálogo de estrenos de agosto llega con series nuevas, películas, documentales y nuevas temporadas de algunas de sus franquicias más vistas. La lista completa de cada plataforma.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Qué ver en agosto 2026 en streaming.
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Agosto desembarca con una renovada oferta de estrenos en las principales plataformas de streaming, que apuestan por grandes regresos, producciones originales y nuevas ficciones para todos los gustos.

Disney+, Hbo Max, Prime Video y Netflix actualizan sus catálogos con series y películas que prometen captar la atención de los suscriptores y convertirse en las próximas maratones del mes.

Uno por uno, los estrenos más destacados que llegan en agosto a las plataformas de Streaming

Disney+

Series

1 de agosto:

  • Time and Water (documental deportivo)
  • Nuevos documentales deportivos de ESPN
  • Locker Diaries: Descendants (nuevos episodios)

5 de agosto:

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  • Star Wars: Visions Presents
  • The Ninth Jedi
  • Wizards Beyond Waverly Place (temporada 3)

7 de agosto:

  • Flex X Cop (temporadas 1 y 2)
  • Pokémon: Indigo League

14 de agosto:

  • The Rise of Bubba Wallace (documental deportivo)

22 de agosto:

  • Big City Greens (temporada 5)

25 de agosto:

  • LEGO Disney Princess: Magical Mayhem

26 de agosto:

  • Nuevos episodios de Miraculous
  • Especial de Los Simpson: Yellow Mirror

Películas

14 de agosto:

  • Camp Rock 3

16 de agosto:

  • Disney Princess: The Ultimate Concert Celebration

20 de agosto:

  • Lion

25 de agosto:

  • Venom: The Last Dance

HBO Max

Series

5 de agosto:

  • Hard Knocks: Training Camp With the Seattle Seahawks

15 de agosto:

  • Whitmer Thomas: Una panda incorregible (especial)

17 de agosto:

  • Linternas

22 de agosto:

  • Nueva temporada de Siguiendo a Conan O’Brien

Películas

4 de agosto:

  • Perfect Days

6 de agosto:

  • Anatomía de una caída

7 de agosto:

  • Bestias divinas

18 de agosto:

  • La hermanastra fea

20 de agosto:

  • Uno de los nuestros
  • Misión hostil

30 de agosto:

  • Los justos

Prime Video

Series

5 de agosto:

  • Sterling Point

9 de agosto:

  • The Chosen in the Wild with Bear Grylls

12 de agosto:

  • Reacher (temporada 4)

20 de agosto:

  • Novak Djokovic: El lobo en invierno (documental)

Películas

7 de agosto:

  • Carrera de bestias

Netflix

Series

1 de agosto:

  • WWE SummerSlam 2026 (evento en vivo)

5 de agosto:

  • Cien años de soledad: parte 2

6 de agosto:

  • Mi vida con los chicos Walter (temporada 3)

7 de agosto:

  • Acaramelados
  • Gatos callejeros
  • Muertos S.L. (temporada 4)

10 de agosto:

  • Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (temporada 3)

11 de agosto:

  • Mourinho (docuserie)

19 de agosto:

  • El amor es ciego: Reino Unido (temporada 3)
  • Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing (documental)

20 de agosto:

  • Outer Banks (temporada 5)

21 de agosto:

  • La captura

Películas

7 de agosto:

  • La última casa

13 de agosto:

  • Un hijo propio

27 de agosto:

  • Shrek
  • Shrek 2
  • Shrek tercero
  • Shrek: Para siempre

28 de agosto:

  • Toda la verdad de mis mentiras
  • Susurran tu nombre
  • Una mujer sin pasado
StreamingDisneyNetflixHBOPrime Video
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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