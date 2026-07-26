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Axel Kicillof criticó los dichos de Milei en Brasil: “Nos hace pasar vergüenza insultando y agrediendo por motivos ideológicos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires señaló que las críticas del presidente hacia Lula da Silva ponen “en riesgo fuentes de trabajo, inversiones e intereses colectivos del pueblo argentino”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Axel Kicillof junto al presidente de Brasil, Lula da Silva.
Axel Kicillof junto al presidente de Brasil, Lula da Silva. Foto: X @Kicillofok
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó las declaraciones de Javier Milei durante un acto partidario en Brasil, que decantaron en la llamada a consulta de su embajador en Argentina, y afirmó que el mandatario “nos hace pasar vergüenza insultando y agrediendo por motivos ideológicos”.

“Ayer lo veíamos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a su pueblo. Desde la provincia de Buenos Aires decimos que en Argentina tenemos respeto por nuestros pueblos vecinos y hermanos”, señaló Kicillof en sus redes sociales.

Y añadió: “Milei nos hace pasar vergüenza insultando y agrediendo por motivos ideológicos; no comprende el papel que desempeña. Incluso peor: quiere convertirse en el ‘che pibe’ de Trump y Netanyahu, atacando y agrediendo a todos los que le hacen frente a la ultraderecha internacional”.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro
Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

“Hoy a la mañana me comuniqué con Mauro Vieira, el canciller de Brasil, en nombre del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y le dije lo mismo que repito ahora: ‘no en nuestro nombre, Milei’”, sumó Kicillof.

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El gobernador señaló que “lo que hace Milei es además poco inteligente, es malo y es riesgoso. Brasil es nuestro principal socio comercial, el principal intercambio de la Argentina”.

“Así, haciendo estas tonterías y payasadas, pone en riesgo fuentes de trabajo, inversiones, intereses colectivos del pueblo argentino, para sostener a un candidato por orden de Trump”, cerró.

Qué dijo Javier Milei sobre Lula da Silva

En su discurso, el jefe de Estado argentino calificó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”, le recriminó no haber podido visitar a Jair Bolsonaro y criticó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexander de Moraes, a quien definió como “basura calva”.

Milei contrapuso la situación actual con los permisos otorgados en el pasado a dirigentes de izquierda internacional durante el encarcelamiento del propio Lula.

Milei fustigó a Lula en su visita a Brasil

“No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos, el nefasto expresidente argentino, Alberto Fernández”, remarcó el mandatario argentino ante los presentes.

Según indicaron desde Brasilia, estas declaraciones cruzaron una línea roja que marcaba el gobierno de Lula respecto a las agresiones directas contra el presidente o las instituciones brasileñas.

Durante el último tiempo, el país vecino había seguido el viaje de Bolsonaro a Buenos Aires y las respuestas de Milei, que pese a confrontar con su par brasileño, se mantenían dentro de un margen “moderado”.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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