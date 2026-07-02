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Causa Vialidad: la Corte Suprema dejó firme el decomiso de bienes contra Cristina Kirchner por $685 mil millones

El máximo tribunal rechazó por inadmisibles los recursos presentados por las defensas. La decisión también aplica para el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la causa.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner Foto: NA
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La Corte Suprema dejó firme el monto de $684.990.350.139,86 para ejecutar el decomiso sobre los bienes de Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad, al rechazar por inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de la ex presidenta contra la forma de actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

También rechazaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

El Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado en la sentencia condenatoria un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado, con la disposición de que esa suma fuera ajustada cuando el fallo adquiriera firmeza.

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CFK Foto: NA

La causa Vialidad

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz y la absolvió por el delito de asociación ilícita.

También fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, y otros ex funcionarios, mientras que la ex mandataria recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Lázaro Báez, NA
Lázaro Báez, NA

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público, y la cifra fue actualizada a $684.990.350.139,86 sobre la base del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

Cristina Kichner en su casa junto a la militancia.
Cristina Kichner en su casa junto a la militancia. Foto: X

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Con la resolución, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad.

Cristina Fernández de KirchnerCausa VialidadCorte Suprema
Matias Greisert
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