Máximo Kirchner: “Queremos tenerla a Cristina de candidata y no a candidatos por default”

Máximo Kirchner Foto: PJ

Ante una multitud congregada en Parque Lezama para el banderazo bajo la consigna “Cristina Libre”, Máximo Kirchner brindó un encendido discurso donde cuestionó una reestructuración de la deuda externa, dejó fuertes mensajes para la interna del Partido Justicialista y terminó lanzando de manera explícita la postulación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para un nuevo mandato.

“En estos días muchas veces he escuchado hablar de equilibrio fiscal. Quiero recordarles a propios, propias, extraños y extrañas que no hay periodo de años consecutivos más grande en la historia argentina de equilibrio fiscal de los gobiernos de Néstor y Cristina”, afirmó.

Acto seguido, marcó el contraste sobre cómo debe aplicarse dicha medida macroeconómica. “Aquel equilibrio fiscal que construimos entre todas y todos no excluía a la gente. ¿De qué te sirve el equilibrio fiscal en Argentina si los hospitales se te caen pedazos?¿De qué te sirve el equilibrio fiscal en Argentina si las rutas que transitan trabajadores y familias son cada día más peligrosas?”, interpeló desde el escenario.

Máximo Kirchner Foto: PJ

Para cerrar el eje económico del modelo libertario, Kirchner propuso una alternativa de distribución. “In Argentina lo que tiene que volver a haber es justicia fiscal para que haya equilibrio social. Los que mas tienen, más ponen si no será imposible construir una Patria que brinde oportunidades”, sentenció.

A la hora de hablar de la conducción del Partido Justicialista, el dirigente recordó las recientes definiciones de la exmandataria. “Cristina en las puertas del PJ dijo que su única vocación era conducir los destinos del peronismo porque el peronismo se había torcido y había que ponerlo de nuevo en el camino correcto porque la única manera de que la Patria recupere el sendero del crecimiento es con el peronismo en el camino indicado”, repasó.

Inmediatamente, aprovechó el marco para lanzar un duro dardo hacia las filas del propio movimiento. “El problema, muchas veces, es que hay dirigentes que solo ven al peronismo como un vehículo de acceso y no como un camino y una doctrina que defiende al pueblo y lo pone de pie”, disparó.

Máximo Kirchner Foto: PJ

También apuntó contra los discursos electorales vacíos y las promesas incumplidas de ciertos sectores, vinculándolos con la entrega de recursos naturales que realiza la gestión de Milei. “Y aunque muchas veces ustedes escucharán a la hora de las elecciones que la gente tiene que vivir mejor, que tiene que haber más trabajo, que nuestras pymes necesitan un Estado que las proteja y las promueva, como complemento de los maravillosos bienes naturales que tiene nuestro país y este Presidente enajena todos los días. Hace falta hablar claro sin miedo, porque muchas veces buscan domesticarnos y si algo hizo la compañera fue marcarnos un camino”, aseguró.

En ese sentido, ratificó el perfil histórico y la firmeza de la ex jefa de Estado ante el poder real. “La compañera Cristina nunca va a dar la manito, nunca va a mover el rabo con docilidad ni va a hacer le muertito ante el poder económico. No lo hizo. No lo hace, y no le han arrancado jamás una decisión ni una palabra en contra de su pueblo”, enfatizó ante los aplausos de la multitud.

“Y digna aceptó el destino que bien supo era el día que ejerció la presidencia y recuperó las AFJP para los argentinos y las argentinas, y recuperó Aerolíneas Argentinas para los argentinos y argentinas, y recuperó YPF y recuperó Vaca Muerta para los argentinos y argentinas, y se le paró de manos a los Fondos Buitres, ese día Cristina sabía cuál era su destino y aún así la pudieron doblegar”, enumeró sobre las principales medidas de sus gobiernos.

Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina el pasado 15 de junio Foto: Prensa

Respecto a las acusaciones de aislamiento que recibe su espacio, el diputado buscó aclarar la postura frente al armado del frente político. “Quiero ser claro tambien porque muchas veces desde la potencia mediatica y la complicidad de los medios, buscan ponernos en lugares que no son ciertos. Nadie más que nosotras y nosotros quiere la unidad del campo nacional y popular en la Argentina”, aclaró.

Para respaldar su postura, trajo a colación la estrategia electoral de las elecciones presidenciales pasadas. “Pero no son palabra sueltas al viento, hay una historia que demuestra que si hay alguien que hubo en el movimiento nacional y popular que hizo todo para que la unidad surgiera, fue la compañera Cristina Fernández de Kirchner, cuando en el 2019 pudiendo ser candidata a presidenta y porque había algunos que ponían cara rara cedió la presidencia para hubiera unidad en el peronismo”, recordó.

Posteriormente, Kirchner ligó la posibilidad de un alivio social al debate obligatorio sobre los compromisos financieros internacionales. “Cómo vamos a hacer para mejorar la situación de los ciudadanos y ciudadanas argentinas la primera condición sine qua non para que realmente cuando expresamos la preocupación por lo que les pasa a nuestra gente es de dónde van a salir nuestros recursos”, planteó.

“Y la verdad es que muchos dirigentes hasta esa coma llegan, porque lo que hay que hacer tienen miedo de decirlo, no hay manera de que la mayoría de los argentinos y argentinas vivan mejor si la deuda externa argentina no es reestructurada, no hay manera de hacer frente a los vencimientos externos y al mismo tiempo prometerle a la gente que tendrá mejor vivienda y educación, acceso a la tierra y a la vivienda”, profundizó de manera categórica.

Máximo Kirchner Foto: PJ

El dirigente también recordó la fecha patria para cuestionar el origen del endeudamiento durante la era Cambiemos. “En un 20 de junio ignominioso para la Patria, el mayor símbolo de impunidad que hay en la Argentina, el ex presidente Macri, tomaba una deuda de 50 mil millones de dólares con el FMI. Miles de millones de dólares que ningún argentino o argentino vio en cloacas en sus barrios, en más agua potable en sus barrios, en créditos para las pymes, en escuelas, en universidades. Sin embargo, ese mismo Poder Judicial, o esa mafia que se ha instalado en el sistema judicial argentino, mira para otro lado”, denunció.

Ante esta situación institucional y económica, hizo un fuerte llamado a la organización y la articulación de los diferentes sectores sociales afectados. “Ese pueblo que se moviliza en defensa de sus intereses tiene que dar un salto de calidad. No solo movilizarse por los intereses propios, sino movilizarse por el interes del conjunto tenemos que dar una gran demostración de solidaridad entre los sectores agredidos por estas políticas económicas. No va a haber posibilidad de construir un cambio en la historia si de nuestras verdades relativas no construimos una síntesis superadora”, propuso.

Como ejemplo de esta resistencia, analizó la reciente movilización universitaria. “Hay algo en nuestra sociedad que en los últimos meses va creciendo que es su poder de movilización y reclamos ante diferentes temas. Pudimos ver hace unos meses una multitudinaria manifestación en defensa de la universidad pública. Pero guarda, también tenemos claro que el pueblo argentino da un mensaje, que quiere educación pública, que quiere universidad pública, pero quiere mejor calidad y mejor estructura edilicia para llevar adelante el desarrollo de nuestros pibes, de nuestras pibas”, evaluó.

Máximo junto a Cristina Fernández de Kirchner. Foto: NA (Damián Dopacio)

Para el cierre del acto en Parque Lezama, el legislador optó por un mensaje de fuerte impacto emocional e intimidad familiar. “No quiero concluir hoy, sin traerles aparte el saludo de la compañera Cristina. Miren, ustedes no saben, ni imaginan, la alegría que le da cuando ustedes la van a ver. No saben ni imaginan cómo disfruta cada bocinazo que llega desde la calle, una mañana, una tarde o una noche”, relató.

“Es una persona, y voy a hablar en términos personales, ustedes saben que nunca lo hago. No era la típica madre que te preparaba la torta de cumpleaños, no era la típica madre que te esperaba afuera de la escuela, pero a mis 50 años sí les puedo decir algo, fue una mujer que me abrió la cabeza y me llenó de dignidad aún cuando tocó despedir a Néstor, y se hizo cargo de todo sin beneficio de inventario, y se puso al frente de su pueblo para sacarlo adelante”, confesó conmovido.

Finalmente, Máximo Kirchner rompió el tablero político al lanzar la candidatura de la exmandataria de cara al armado electoral del movimiento. “Esa mujer es la que muchos queremos votar. Esa mujer es la que muchos queremos tener de vuelta en la Casa Rosada ¿Y saben por qué? Porque volvemos y queremos tener otra vez a alguien que cuide a los argentinos y argentinas”, exclamó ante la ovación de la militancia.

“Los empresarios tienen AEA, los empresarios tienen UIA, tienen la SRA. La Casa Rosada debe ser del pueblo y de la gente y desde ahí convocar a todos los sectores y explicarles que hay un pueblo que tiene sed de futuro, que hay un pueblo que tiene sed de trabajo, que hay un pueblo que tiene sed de realizarse en la vida”, concluyó.