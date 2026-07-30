comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo cuidar orquídeas en casa: guía rápida para mantenerlas sanas y con flores más tiempo

Desde el riego hasta el tipo de maceta, estos son los cuidados imprescindibles para mantener una orquídea sana, estimular su floración y prevenir enfermedades.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Orquídeas, plantas. Foto: Unsplash.
Orquídeas, plantas. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las orquídeas son una de las plantas de interior más llamativas y elegantes para tener en casa. Y aunque tiene fama de ser difícil de cuidar, lo cierto es que, con algunos cuidados específicos, pueden florecer durante meses y mantenerse saludables durante años.

A diferencia de otras especies, las orquídeas necesitan un equilibrio entre la luz, humedad, riego y ventilación. Cuando esas condiciones se respetan, no solamente crecen con mayor fuerza, sino que además volverán a florecer temporada tras temporada.

Cómo cuidar las orquídeas en casa: cuáles son ideales para interior y el secreto para que florezcan Foto: Pinterest

Si querés que tu orquídea se mantenga sana y con flores durante más tiempo, estos son los cuidados que recomiendan los especialistas.

Condiciones ambientales ideales: cuánta luz y qué temperatura necesitan las orquídeas

La mayoría de las orquídeas, especialmente las Phalaenopsis, necesitan mucha luz, pero siempre indirecta. Lo ideal es ubicarlas cerca de una ventana luminosa orientada al este o al norte, evitando que reciban el sol directo durante las horas más intensas, ya que sus hojas pueden quemarse.

Contenido Recomendado

Tronco de Brasil:la planta de interior que es tendencia por su belleza y porque casi no necesita cuidados

Tronco de Brasil: la planta de interior que es tendencia por su belleza y porque casi no necesita cuidados

Cuándo es mejor sembrar los jazmines en el jardín:la época ideal para que crezcan fuertes y llenen tu casa de flores

Cuándo es mejor sembrar los jazmines en el jardín: la época ideal para que crezcan fuertes y llenen tu casa de flores

En cuanto a la temperatura, crecen mejor en ambientes que oscilan entre los 18 °C y los 27 °C durante el día, con un leve descenso nocturno que favorece la futura floración.

Orquídeas. Foto: Instagram @orquideas.oh

Cómo regar las orquídeas en maceta, según la estación del año

Uno de los errores más frecuentes es regarlas en exceso. Las raíces de las orquídeas necesitan secarse parcialmente entre un riego y otro. En verano, necesitan agua cada 5 o 7 días, dependiendo del calor y la humedad del ambiente; mientras que durante el invierno, el riego suele espaciarse cada 10 días.

Una buena referencia es observar las raíces. Si se ven verdes, todavía conservan humedad; si adquieren un tono gris plateado, es momento de volver a regar.

El tipo de agua recomendado y por qué nunca se debe mojar el núcleo de la planta

Siempre que sea posible, se recomienda utilizar agua de lluvia, filtrada o con bajo contenido de cal, ya que el exceso de minerales puede afectar las raíces con el paso del tiempo.

Además, es importante evitar que el agua quede acumulada en el centro de la planta, conocido como la corona o núcleo. La humedad permanente en esa zona puede provocar pudrición y comprometer seriamente la salud de la orquídea.

Planta de orquídeas. Foto: Pexels

Claves de humedad y ventilación: cómo mantener entre el 50% y el 80% de humedad en casa

Las orquídeas prosperan en ambientes con una humedad relativa de entre el 50% y el 80%. Si el aire del hogar es muy seco, existen varias formas de aumentar la humedad:

  • Colocar un recipiente con agua cerca de la planta.
  • Utilizar una bandeja con piedras y agua debajo de la maceta, sin que las raíces queden sumergidas.
  • Emplear un humidificador en ambientes muy secos.

Al mismo tiempo, la ventilación es fundamental. El aire debe circular para evitar la aparición de hongos, aunque siempre conviene proteger la planta de corrientes frías.

Qué sustrato utilizar y por qué nunca debes usar tierra común de jardinería

Las orquídeas no crecen en tierra como la mayoría de las plantas. En la naturaleza suelen desarrollarse sobre los troncos de los árboles, por lo que necesitan un sustrato muy aireado. La mejor opción es una mezcla específica para orquídeas compuesta por:

  • Corteza de pino.
  • Carbón vegetal.
  • Musgo sphagnum.
  • Perlita o materiales que favorezcan el drenaje.

La tierra común retiene demasiada humedad y puede provocar que las raíces se pudran rápidamente.

Orquídeas, plantas. Foto: Unsplash.
Orquídeas, plantas. Foto: Unsplash.

Macetas transparentes con drenaje: por qué son fundamentales para la fotosíntesis de las raíces

Las macetas transparentes son una excelente alternativa porque permiten que las raíces reciban luz y realicen parte de la fotosíntesis, además de facilitar el control de su estado. También ayudan a identificar cuándo la planta necesita agua y permiten verificar que el drenaje funcione correctamente, evitando el exceso de humedad.

Cuándo y cómo trasplantar tu orquídea para renovar la corteza de árbol

El trasplante suele realizarse cada dos o tres años, cuando el sustrato comienza a degradarse o las raíces ya no tienen espacio suficiente. El mejor momento para hacerlo es una vez finalizada la floración. Durante el proceso conviene retirar con cuidado las raíces secas o dañadas y reemplazar completamente la corteza vieja por un sustrato nuevo.

Cómo cuidar las orquídeas en casa: cuáles son ideales para interior y el secreto para que florezcan Foto: Pinterest

Cómo prevenir y combatir plagas como cochinillas, pulgones, hongos y bacterias

Aunque son plantas resistentes, las orquídeas pueden verse afectadas por plagas como cochinillas, pulgones y ácaros, además de enfermedades provocadas por hongos o bacterias cuando existe exceso de humedad.

Para prevenir problemas es recomendable revisar periódicamente las hojas, las flores y las raíces, mantener una buena ventilación y evitar los encharcamientos. Si aparecen insectos, pueden retirarse manualmente con un algodón humedecido en alcohol o utilizar productos específicos para plantas ornamentales. En caso de detectar hongos o pudriciones, es importante eliminar las partes afectadas y corregir las condiciones de riego y humedad para evitar que el problema vuelva a aparecer.

Con estos cuidados básicos, las orquídeas pueden mantenerse saludables durante muchos años y regalar floraciones espectaculares una y otra vez, convirtiéndose en una de las plantas de interior más duraderas y vistosas del hogar.

PlantasJardínTips
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Guía sencilla de orquídeas:cuáles son ideales para interior y qué hacer para que florezcan en casa

    Guía sencilla de orquídeas: cuáles son ideales para interior y qué hacer para que florezcan en casa

  2. ¿Qué comen los pumas de la Patagonia? Un estudio de seis años reveló cuál es su presa favorita

    ¿Qué comen los pumas de la Patagonia? Un estudio de seis años reveló cuál es su presa favorita

  3. Guía rápida de jazmines:cuáles funcionan como enredadera y cuáles como arbusto

    Guía rápida de jazmines: cuáles funcionan como enredadera y cuáles como arbusto

  4. Sudamérica en alerta:la montaña de 60.000 toneladas de ropa enviada desde Europa que se ve desde el espacio

    Sudamérica en alerta: la montaña de 60.000 toneladas de ropa enviada desde Europa que se ve desde el espacio

  5. Sismo en Mendoza:se registró un temblor de magnitud 3,8 y fue el segundo en pocas horas

    Sismo en Mendoza: se registró un temblor de magnitud 3,8 y fue el segundo en pocas horas
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Música

"Paul McCartney está muerto" y otras teorías conspirativas sobre The Beatles

"Paul McCartney está muerto" y otras teorías conspirativas sobre The Beatles

Confirmaron las fechas del Cosquín Rock 2027:cuándo es y cómo comprar las entradas

Cuándo son los shows de Rosalía en Buenos Aires:qué días se presenta la cantante española en medio de la polémica

Cómo fue la carrera musical de Pato Strunz, el histórico baterista de Hermética que murió a los 59 años

Tecnología

Cómo es la nueva estafa virtual:te rompen el vidrio del auto, te roban los datos personales y acceden a tus cuentas bancarias

Cómo es la nueva estafa virtual: te rompen el vidrio del auto, te roban los datos personales y acceden a tus cuentas bancarias

China inaugura un centro de datos submarino para IA que reduce el consumo energético con refrigeración natural

Los minijuegos de fútbol gratuitos que se volvieron tendencia al igual que Copero:de qué tratan “7-0″ y “El Ídolo”

Startups AI-native:por qué las empresas creadas con inteligencia artificial crecen más rápido en América Latina

Turismo

La fiesta más dulce del invierno:cómo llegar a la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal y disfrutar de chocolates, alfajores y pastelería

La fiesta más dulce del invierno: cómo llegar a la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal y disfrutar de chocolates, alfajores y pastelería

Llega la Fiesta de la Mermelada:el pueblo bonaerense que celebra su primera edición dedicada a los dulces artesanales

Un pueblo bonaerense celebra sus 163 años con la Fiesta del Buñuelo Artesanal:cuándo y dónde será el evento con entrada gratis

Tiene paisajes únicos y vinos de altura:el pueblo argentino que sorprende con su ovnipuerto “Estrella de la Esperanza”