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Donald Trump advirtió que la crisis migratoria en Ceuta podría repetirse en Estados Unidos si ganan los demócratas

El presidente de Estados Unidos calificó de “terrible” la llegada masiva de migrantes a Ceuta y afirmó que un escenario similar podría ocurrir en su país si el Partido Demócrata vuelve al poder en 2028.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS
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La crisis migratoria que atraviesa la ciudad española de Ceuta llegó al centro del debate político en Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó la masiva llegada de migrantes desde Marruecos para lanzar una advertencia sobre el futuro de su país y aseguró que una situación similar podría repetirse en territorio norteamericano si el Partido Demócrata recupera la Casa Blanca en las elecciones de 2028.

Durante una entrevista con Fox News, Trump calificó como “terrible” la escena vivida en la frontera española y la utilizó para reforzar su discurso sobre el control migratorio.

Donald Trump en la presentación del Consejo de Paz en Davos.
Donald Trump se refirió a la crisis migratoria entre España y Marruecos. Foto: REUTERS

“Es terrible. Recuerden esa imagen. Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”, afirmó el mandatario estadounidense. Además, agregó: “Si los demócratas llegan al poder, no vivirán una vida muy buena”.

La crisis migratoria en Ceuta desbordó a las autoridades

Las declaraciones de Trump se producen después de una de las mayores crisis migratorias registradas en Ceuta en los últimos años. Miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron de forma masiva e irregular hacia la ciudad autónoma española, tanto a nado como por el espigón fronterizo del Tarajal.

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Hay que tener en cuenta que, aunque Ceuta limita directamente con Marruecos, muchos migrantes intentan ingresar por el mar, bordeando los espigones fronterizos, debido a que el paso terrestre está protegido por altas vallas y estrictos controles de seguridad. Esta ruta marítima les permite evitar los controles policiales establecidos en la frontera terrestre, aunque implica un riesgo mucho mayor para sus vidas.

Crisis migratoria en Europa en la frontera por Ceuta.
Crisis migratoria en Europa en la frontera por Ceuta. Foto: REUTERS

La emergencia dejó un saldo de al menos 41 migrantes fallecidos en el mar mientras intentaban alcanzar territorio español y obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad.

La magnitud de las llegadas terminó desbordando a las fuerzas de seguridad. El cordón policial instalado para contener el ingreso fue retirado ante la imposibilidad de frenar el avance de miles de personas, que ingresaron directamente al interior de la ciudad.

Los sindicatos policiales SUP y Jupol denunciaron que las autoridades marroquíes “no están haciendo absolutamente nada” para impedir el paso irregular hacia España, mientras que efectivos de la Guardia Civil recuperaron los cuerpos de varias víctimas que murieron ahogadas durante el cruce.

España acelera las devoluciones de migrantes a Marruecos

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de Ceuta solicitó al Ejecutivo español la declaración del estado de emergencia nacional y el despliegue del Ejército para reforzar la frontera.

En paralelo, España y Marruecos acordaron revisar e implementar mecanismos para acelerar la devolución de los migrantes que ingresaron de manera irregular.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que hasta las 13:00 del viernes más de 25.000 personas ya habían regresado a Marruecos. Según explicó, las devoluciones se realizan a un ritmo aproximado de 150 personas por minuto.

Mientras tanto, persisten diferencias sobre la magnitud del ingreso masivo. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, estimó que cerca de 60.000 personas cruzaron hacia la ciudad en apenas 24 horas, mientras que el Gobierno español redujo esa cifra a unas 50.000.

Pedro Sánchez en el Parlamento de España.
Pedro Sánchez, presidente de España. Foto: REUTERS

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria urgente de la comisión de asilo para agilizar los expedientes de expulsión y facilitar la repatriación de quienes ingresaron de manera irregular.

La crisis también provocó repercusiones internacionales. Italia propuso suspender temporalmente el acceso de España al espacio Schengen, mientras que la Casa Blanca responsabilizó a las “políticas globalistas de extrema izquierda” del Gobierno de Sánchez por el agravamiento de la situación fronteriza.

MigracionesEspañaDonald Trump
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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